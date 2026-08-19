Missão Inclusiva une games, tecnologia e acessibilidade no Gama

Correio Braziliense

O público poderá participar de palestras, oficinas de desenvolvimento de jogos digitais e arenas interativas - (crédito: Divulgação)

O Gama recebe, entre 17 e 21 de agosto, o projeto Missão Inclusiva. A iniciativa gratuita vai transformar o universo dos jogos digitais em uma ferramenta de aprendizado e inclusão social para pessoas com deficiência no Centro de Ensino Especial 01 da cidade.

A programação é voltada para crianças, adolescentes, jovens e adultos com deficiência. Realizado das 8h às 17h, o evento espera atender cerca de 500 pessoas com palestras, oficinas de criação de jogos e arenas interativas, com tecnologia e recursos de acessibilidade.

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Organizado pelo Instituto Anjos Games em parceria com o Governo do Distrito Federal e com apoio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, o projeto utiliza os games para estimular o desenvolvimento cognitivo e social. A ideia é aprimorar habilidades como raciocínio lógico, coordenação motora, trabalho em equipe e criatividade.

A estrutura conta com equipamentos e softwares adaptados, como controles especiais, personalização de comandos, legendas e audiodescrição, garantindo a participação de todos.

Programação com tecnologia e diversão

Um dos destaques são as palestras sobre como a tecnologia assistiva e a inovação podem criar uma educação mais inclusiva. Serão duas apresentações diárias, uma pela manhã e outra à tarde, abordando o uso de recursos digitais e aplicativos para ampliar a aprendizagem.

Haverá também 10 oficinas práticas para o desenvolvimento de jogos digitais com a plataforma Construct. Nas atividades, os participantes terão contato com conceitos básicos de lógica de programação, design e construção de narrativas de forma acessível.

As arenas tecnológicas e interativas são outra grande atração do Missão Inclusiva. Cada espaço foi preparado para oferecer uma experiência única aos participantes:



Arena Just Dance: Focada em música e movimento para promover interação social e atividade física.

Focada em música e movimento para promover interação social e atividade física.

Arena Corrida: Equipada com um simulador de automobilismo para uma experiência de corrida virtual.

Equipada com um simulador de automobilismo para uma experiência de corrida virtual.

Arena Console: Reúne jogos atuais e controles adaptados para pessoas com diferentes tipos de deficiência.

Reúne jogos atuais e controles adaptados para pessoas com diferentes tipos de deficiência.

Arena PC Gamer: Oferece computadores de alto desempenho para jogos competitivos e cooperativos.

Oferece computadores de alto desempenho para jogos competitivos e cooperativos.

Arena Retrô e Museu: Apresenta consoles clássicos e jogos icônicos que marcaram a história dos videogames.

Apresenta consoles clássicos e jogos icônicos que marcaram a história dos videogames.

Arena de Realidade Virtual (VR): Proporciona experiências imersivas, ampliando o contato com novas tecnologias.



Todo o projeto foi planejado para garantir acessibilidade física, comunicacional e atitudinal. A estrutura inclui rampas de acesso, vagas reservadas, intérpretes de Libras e uma equipe capacitada para um atendimento humanizado, permitindo que todos aproveitem as atividades com autonomia e segurança.

Para mais informações, os interessados podem acompanhar o perfil do projeto no Instagram: @missao_inclusiva.

Anote:

Missão Inclusiva

Data: 17 a 21 de agosto, de segunda a sexta-feira

Horário: 8h às 17h

Local: No Centro de Ensino Especial 01 do Gama - Setor Central EQ 55/56 – Gama

Ingresso: Entrada gratuita

Informações: www.instagram.com/missao_inclusiva



Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.