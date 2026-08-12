USP abre 50 mil vagas para curso gratuito sobre TDAH

Correio Braziliense

Os interessados têm até o dia 1º de setembro de 2026 para garantir a participação, que não exige nenhum vínculo prévio com a universidade (Imagem: Phalexaviles | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

A Universidade de São Paulo (USP) abriu as inscrições para um curso online e totalmente gratuito sobre o Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH). A iniciativa oferece um conteúdo acessível para quem deseja entender melhor o transtorno, seja por diagnóstico próprio, convivência com familiares ou interesse profissional.



Ao todo, são 50 mil vagas para a capacitação, promovida pelo Instituto de Ciências Biomédicas (ICB) da universidade, que é intitulado TDAH sem Mitos: Ciência, diagnóstico e tratamento explicados por especialistas. Os interessados têm até o dia 1º de setembro de 2026 para garantir a participação, que não exige nenhum vínculo prévio com a universidade.

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O curso foi pensado para um público amplo. Embora seja aberto a qualquer pessoa, seu conteúdo é direcionado especialmente para quem convive com o TDAH, como pacientes e seus familiares. Além disso, educadores, profissionais da saúde, estudantes e pesquisadores encontrarão informações valiosas e atualizadas.



O principal objetivo da formação é combater a desinformação e o estigma que ainda cercam o transtorno. Para isso, o material foi elaborado por especialistas da USP, garantindo que todas as explicações sejam baseadas em evidências científicas e práticas clínicas consolidadas.

As inscrições devem ser realizadas pelo site: https://uspdigital.usp.br/apolo/apoObterCurso?cod_curso=420400179&cod_edicao=26001&numseqofeedi=1



O que esperar do curso sobre TDAH

A estrutura do curso foi organizada para cobrir os aspectos mais importantes do TDAH de forma clara e didática. Os participantes aprenderão sobre as causas do transtorno, seus principais sintomas em diferentes fases da vida e como o diagnóstico é realizado corretamente. Os módulos abordam temas como:

Mitos e verdades comuns sobre o TDAH;

As diferentes abordagens de tratamento, incluindo terapias e medicamentos;

O impacto do transtorno na vida acadêmica, social e profissional;

Estratégias práticas para lidar com os desafios diários;

O papel da família e da escola no apoio a crianças e adolescentes.



Como participar do curso gratuito

O curso é destinado a adolescentes a partir de 16 anos e adultos, sem exigência de formação prévia. A capacitação será realizada entre 1º de setembro de 2026 e 24 de setembro de 2027, com aulas transmitidas ao vivo pelo canal do Instituto de Ciências Biomédicas (ICB) no YouTube.

Primeiro, os interessados devem preencher um formulário de manifestação de interesse e, em seguida, receberão orientações para concluir a matrícula pelo sistema Apolo da universidade. Não há processo seletivo, e as vagas serão preenchidas por ordem de cadastro até o limite de 50 mil participantes ou o encerramento do prazo em 1º de setembro de 2026.



Por ser um curso de extensão universitária, ele oferece um certificado de conclusão aos participantes que cumprirem os requisitos mínimos. O curso terá carga horária de 18 horas, com aulas ao vivo transmitidas entre os dias 1º e 24 de setembro. Para receber o certificado, é necessário ter frequência mínima de 75% nas atividades.



Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

