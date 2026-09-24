Programacão

Sesi Lab oferece oficina de criação com tecnologias digitais

A Oficina Plotter de Corte ocorre sábado e tem vagas limitadas; veja como participar

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Correio Braziliense
postado em 24/09/2026 17:53
Oficina acontecendo no Sesi Lab - (crédito: Matheus Leocádio / SESI Lab)
Oficina acontecendo no Sesi Lab - (crédito: Matheus Leocádio / SESI Lab)

 


*Por Alice Ferreira


Neste sábado (26/9), das 16h às 17h30, o Sesi Lab juntamente com a InterTela (empresa de tecnologia educacional) oferecem a Oficina Plotter de Corte.  Para participar é necessário emitir um voucher secundário além do ingresso habitual. As 20 vagas serão liberadas somente no dia do evento e o ingresso deve ser emitido pela plataforma digital de ingressos do Sesi Lab ou presencialmente na bilheteria.


O plotter de corte é uma máquina que utiliza lâminas controladas digitalmente para recortar formas em materiais como papel, tecido e vinil de forma precisa, transformando-as em peças físicas. A oficina é inspirada na obra Bordaduras da artista Regina Silveira que estampa a fachada do museu. 


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Os participantes poderão criar composições gráficas que exploram a relação entre desenho e precisão do corte e é voltada para quem tem curiosidade de entender da tecnologia do plotter, desde a fase do desenho até o corte propriamente dito. 




Não perca:


Ingressos para o Sesi Lab:   https://www.ingressosa.com/


Ingressos para a oficina disponibilizados somente no dia da oficina.


*Estagiária sob supervisão de Ana Sá


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