Sesi Lab oferece oficina de criação com tecnologias digitais

Correio Braziliense

Oficina acontecendo no Sesi Lab - (crédito: Matheus Leocádio / SESI Lab)

*Por Alice Ferreira

Neste sábado (26/9), das 16h às 17h30, o Sesi Lab juntamente com a InterTela (empresa de tecnologia educacional) oferecem a Oficina Plotter de Corte. Para participar é necessário emitir um voucher secundário além do ingresso habitual. As 20 vagas serão liberadas somente no dia do evento e o ingresso deve ser emitido pela plataforma digital de ingressos do Sesi Lab ou presencialmente na bilheteria.

O plotter de corte é uma máquina que utiliza lâminas controladas digitalmente para recortar formas em materiais como papel, tecido e vinil de forma precisa, transformando-as em peças físicas. A oficina é inspirada na obra Bordaduras da artista Regina Silveira que estampa a fachada do museu.

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Os participantes poderão criar composições gráficas que exploram a relação entre desenho e precisão do corte e é voltada para quem tem curiosidade de entender da tecnologia do plotter, desde a fase do desenho até o corte propriamente dito.





Não perca:

Ingressos para o Sesi Lab: https://www.ingressosa.com/

Ingressos para a oficina disponibilizados somente no dia da oficina.

*Estagiária sob supervisão de Ana Sá