General Motors abre vagas de estágio para o primeiro semestre de 2027

O prazo de inscrições termina em 9 de outubro. Confira os requisitos para participar da seleção

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Correio Braziliense
postado em 23/09/2026 19:51 / atualizado em 23/09/2026 19:59

*Por Alice Ferreira

A General Motors está com vagas de estágio para 2027 para estudantes de qualquer curso bacharel ou tecnólogo que estejam no penúltimo ou último ano. As inscrições vão até 9/10 e devem ser feitas pelo site da empresa. A remuneração é de R$ 1.770 para estudantes do penúltimo ano e R$ 2.100 para os do último ano. Estão disponíveis vagas para diversas localidades, como São Caetano do Sul, Indaiatuba, São José dos Campos, Gravataí, Joinville e mais. 

Para se inscrever é necessário ter formação intermediária ou avançada em inglês, conhecimento no Pacote Office, é desejável saber utilizar o Power BI. O estágio tem carga horária de seis horas diárias e tem três turnos disponíveis:7h30 às 14h30, 8h às 15h ou 10h às 17h. O modelo de trabalho pode ser híbrido ou presencial dependendo da área de atuação. 

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O processo seletivo conta com uma entrevista de vídeo digital, uma dinâmica em grupo e uma entrevista presencial com a liderança. 

O estagiário poderá atuar em diferentes frentes estratégicas da GM, engenharia de produto e manufatura, operação da manufatura, ambiental, comercial, compras, comunicação e relações públicas, finanças e outras. 


Serviço: 

inscrições: https://generalmotors.wd5.myworkdayjobs.com/pt-BR/Careers_GM/job/Sao-Caetano-do-Sul-Sao-Paulo-Brazil/Programa-de-Estgio-GM-2027---1--semestre-_JR-202620629/apply 

  • Benefícios: Ajuda de custo para transporte ( R$ 120,00 direto em folha ) ou fretado;

  • Assistência ambulatorial;

  • Restaurante no local (para vagas regionais, há um VR de R$25,00/dia);

  • Seguro de Vida em Grupo;

  • Desconto em veículos da marca;

  • Desconto em farmácias;

  • Parceria com Wellhub (Gympass) ;

  • Vantagens GM : descontos em gastronomia, vestuário, bemestar, lazer, seguros e educação. 


    *Estagiária sob a supervisão de Ana Sá




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