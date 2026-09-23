General Motors abre vagas de estágio para o primeiro semestre de 2027

Correio Braziliense

*Por Alice Ferreira

A General Motors está com vagas de estágio para 2027 para estudantes de qualquer curso bacharel ou tecnólogo que estejam no penúltimo ou último ano. As inscrições vão até 9/10 e devem ser feitas pelo site da empresa. A remuneração é de R$ 1.770 para estudantes do penúltimo ano e R$ 2.100 para os do último ano. Estão disponíveis vagas para diversas localidades, como São Caetano do Sul, Indaiatuba, São José dos Campos, Gravataí, Joinville e mais.

Para se inscrever é necessário ter formação intermediária ou avançada em inglês, conhecimento no Pacote Office, é desejável saber utilizar o Power BI. O estágio tem carga horária de seis horas diárias e tem três turnos disponíveis:7h30 às 14h30, 8h às 15h ou 10h às 17h. O modelo de trabalho pode ser híbrido ou presencial dependendo da área de atuação.

O processo seletivo conta com uma entrevista de vídeo digital, uma dinâmica em grupo e uma entrevista presencial com a liderança.

O estagiário poderá atuar em diferentes frentes estratégicas da GM, engenharia de produto e manufatura, operação da manufatura, ambiental, comercial, compras, comunicação e relações públicas, finanças e outras.





Serviço:

inscrições: https://generalmotors.wd5.myworkdayjobs.com/pt-BR/Careers_GM/job/Sao-Caetano-do-Sul-Sao-Paulo-Brazil/Programa-de-Estgio-GM-2027---1--semestre-_JR-202620629/apply

Benefícios: Ajuda de custo para transporte ( R$ 120,00 direto em folha ) ou fretado;

Assistência ambulatorial;

Restaurante no local (para vagas regionais, há um VR de R$25,00/dia);

Seguro de Vida em Grupo;

Desconto em veículos da marca;

Desconto em farmácias;

Parceria com Wellhub (Gympass) ;

Vantagens GM : descontos em gastronomia, vestuário, bemestar, lazer, seguros e educação.

*Estagiária sob a supervisão de Ana Sá









