"Um inferno em Mianmar" livro-reportagem sobre tráfico humano será lançado em São Paulo

Correio Braziliense

Capa do livro - (crédito: divulgação)

Por Gabriela Santos*

Um inferno em Mianmar – os perigos da escravidão moderna (Editora Reflexão), escrito pelos jornalistas Ricardo Viveiros e Laura de Araújo Cordeiro, será lançado nesta quinta-feira, às 19 horas, na Livraria Drummond, em São Paulo no Conjunto Nacional, Avenida Paulista, 2.073, Loja 153. A obra revela, a partir da história real de um brasileiro vítima de tráfico internacional de pessoas, como organizações criminosas transformaram centros de exploração humana no Sudeste Asiático em estruturas destinadas também à aplicação de golpes financeiros pela internet.

Os autores destacam que as formas contemporâneas de escravidão dispensam as correntes de ferro do passado. Falsas promessas de emprego, anúncios em redes sociais, retenção de documentos, isolamento, ameaças, dívidas e violência física e psicológica passaram a integrar os mecanismos de aliciamento e controle utilizados por organizações criminosas.

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É nesse ambiente que se desenvolve a história de Phelipe Ferreira, brasileiro que acreditou em uma oportunidade profissional no exterior e acabou levado para Mianmar, onde foi privado da liberdade e submetido a meses de violência e medo. Retido por uma organização criminosa, foi obrigado a participar de fraudes financeiras praticadas pela internet contra vítimas de diferentes países. Seu resgate foi possível graças à atuação de uma organização não governamental dedicada ao enfrentamento do tráfico internacional de pessoas.

Estagiária sob a supervisão de Ana Sá*