Centro Internacional Celso Furtado lança documentário sobre economia e democracia

Correio Braziliense

Documentário sobre quatro décadas de economia e democracia chega gratuitamente ao YouTube - (crédito: Divulgação/Agência Brasil)

Estreia nesta quinta-feira (15/10), no YouTube, o documentário Economia e democracia: uma história econômica da Nova República, produzido pelo Centro Internacional Celso Furtado de Políticas para o Desenvolvimento (Cicef). A produção terá uma hora de duração e será disponibilizada no canal do Cicef.





O filme examina o avanço da inclusão social em meio a baixo crescimento econômico e produtividade estagnada. Decorre o período de 1983 a 2022, dividindo-o em quatro blocos: a crise da dívida e a hiperinflação (1983 a 1992), a estabilização monetária (1993 a 2002), a expansão social e econômica dos anos 2000 (2003 a 2012) e a década de crise recente (2013 e 2022). A obra combina relato de trabalhadores, empreendedores e sindicalistas com indicadores econômicos e análises históricas, o que aproxima as decisões políticas econômicas das experiências da população.





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Dirigido por Belisario Franca, com roteiro de Pedro Nóbrega, o documentário é realizado pelo Cicef e pela Giros Filmes, com patrocínio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).









Não perca:





Onde Assistir: https://www.youtube.com/@CentroCelsoFurtado1





Link direto do lançamento: https://youtu.be/MhgJZTy8pz







