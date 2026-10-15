Centro Internacional Celso Furtado lança documentário sobre economia e democracia

O filme está disponibilizado, a partir desta quinta-feira (15/10), no YouTube com uma hora de duração

Início Eu estudante Cultura
Correio Braziliense
postado em 15/10/2026 18:20 / atualizado em 15/10/2026 18:20
Documentário sobre quatro décadas de economia e democracia chega gratuitamente ao YouTube - (crédito: Divulgação/Agência Brasil)
Documentário sobre quatro décadas de economia e democracia chega gratuitamente ao YouTube - (crédito: Divulgação/Agência Brasil)

Estreia nesta quinta-feira (15/10), no YouTube, o documentário Economia e democracia: uma história econômica da Nova República, produzido pelo Centro Internacional Celso Furtado de Políticas para o Desenvolvimento (Cicef). A produção terá uma hora de duração e será disponibilizada no canal do Cicef


O filme examina o avanço da inclusão social em meio a baixo crescimento econômico e produtividade estagnada. Decorre o período de 1983 a 2022, dividindo-o em quatro blocos: a crise da dívida e a hiperinflação (1983 a 1992), a estabilização monetária (1993 a 2002), a expansão social e econômica dos anos 2000 (2003 a 2012) e a década de crise recente (2013 e 2022). A obra combina relato de trabalhadores, empreendedores e sindicalistas com indicadores econômicos e análises históricas, o que aproxima as decisões políticas econômicas das experiências da população.


Leia também: Escola precisa ensinar a pensar sobre a IA, defende especialista 


Dirigido por Belisario Franca, com roteiro de Pedro Nóbrega, o documentário é realizado pelo Cicef e pela Giros Filmes, com patrocínio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).


 


Não perca: 


Onde Assistir: https://www.youtube.com/@CentroCelsoFurtado1


Link direto do lançamento: https://youtu.be/MhgJZTy8pz


 


Tags

Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor. As mensagens estão sujeitas a moderação prévia antes da publicação