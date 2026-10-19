UnB e Embaixada da Itália têm dia de atividades gratuitas nesta terça (20)

Correio Braziliense

A abertura oficial está marcada para as 9h30. Às 10h, o público acompanha as leituras e as apresentações musicais inspiradas no clássico de Collodi, publicado em 1883 - (crédito: Reprodução)

A Universidade de Brasília (UnB) e a Embaixada da Itália realizam nesta terça-feira (20) um dia de atividades culturais gratuitas dentro da 26ª Semana da Língua Italiana no Mundo. A programação inclui leituras e apresentações musicais inspiradas em As aventuras de Pinóquio, de Carlo Collodi, e uma oficina de massa fresca conduzida pelo chef de cozinha da embaixada.

Segundo a divulgação do evento, as atividades começam às 9h, com um café de boas-vindas, no câmpus Darcy Ribeiro, na Asa Norte. A abertura oficial está marcada para as 9h30. Às 10h, o público acompanha as leituras e as apresentações musicais inspiradas no clássico de Collodi, publicado em 1883. O tema desta edição é Lingua geniale: ideare, progettare, creare con l'italiano (língua genial: idealizar, projetar, criar com o italiano), que destaca o idioma como ferramenta de criatividade e inovação.

À tarde, às 15h45, o chef de cozinha da Embaixada da Itália conduz a oficina de massa fresca no Restaurante Universitário (RU), no espaço Executivo, no último andar do prédio. A participação exige inscrição prévia, feita por formulário online. A organização não informou o número de vagas.

A Semana da Língua Italiana no Mundo é promovida todos os anos, na terceira semana de outubro, pela rede diplomática italiana, com atividades em vários países para divulgar o idioma e a cultura do país. A parceria com a UnB é recente: em maio, a Embaixada e a universidade assinaram um memorando de entendimento para fortalecer a cooperação acadêmica, científica e cultural, com foco na promoção da língua italiana, segundo a agência ANSA. Na ocasião, o embaixador Alessandro Cortese afirmou que a procura por cursos de italiano na UnB supera o número de vagas disponíveis.

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