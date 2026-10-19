Cultura

UnB e Embaixada da Itália têm dia de atividades gratuitas nesta terça (20)

Programação no câmpus Darcy Ribeiro inclui leituras e música inspiradas em "Pinóquio" e oficina de massa fresca com o chef da Embaixada; entrada é gratuita, mas a oficina exige inscrição

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Correio Braziliense
postado em 19/10/2026 18:52
A abertura oficial está marcada para as 9h30. Às 10h, o público acompanha as leituras e as apresentações musicais inspiradas no clássico de Collodi, publicado em 1883 - (crédito: Reprodução)
A abertura oficial está marcada para as 9h30. Às 10h, o público acompanha as leituras e as apresentações musicais inspiradas no clássico de Collodi, publicado em 1883 - (crédito: Reprodução)

A Universidade de Brasília (UnB) e a Embaixada da Itália realizam nesta terça-feira (20) um dia de atividades culturais gratuitas dentro da 26ª Semana da Língua Italiana no Mundo. A programação inclui leituras e apresentações musicais inspiradas em As aventuras de Pinóquio, de Carlo Collodi, e uma oficina de massa fresca conduzida pelo chef de cozinha da embaixada.


Segundo a divulgação do evento, as atividades começam às 9h, com um café de boas-vindas, no câmpus Darcy Ribeiro, na Asa Norte. A abertura oficial está marcada para as 9h30. Às 10h, o público acompanha as leituras e as apresentações musicais inspiradas no clássico de Collodi, publicado em 1883. O tema desta edição é Lingua geniale: ideare, progettare, creare con l'italiano (língua genial: idealizar, projetar, criar com o italiano), que destaca o idioma como ferramenta de criatividade e inovação.



À tarde, às 15h45, o chef de cozinha da Embaixada da Itália conduz a oficina de massa fresca no Restaurante Universitário (RU), no espaço Executivo, no último andar do prédio. A participação exige inscrição prévia, feita por formulário online. A organização não informou o número de vagas.


A Semana da Língua Italiana no Mundo é promovida todos os anos, na terceira semana de outubro, pela rede diplomática italiana, com atividades em vários países para divulgar o idioma e a cultura do país. A parceria com a UnB é recente: em maio, a Embaixada e a universidade assinaram um memorando de entendimento para fortalecer a cooperação acadêmica, científica e cultural, com foco na promoção da língua italiana, segundo a agência ANSA. Na ocasião, o embaixador Alessandro Cortese afirmou que a procura por cursos de italiano na UnB supera o número de vagas disponíveis.


Anote



  • Data: terça-feira, 20 de outubro de 2026;

  • 9h: café de boas-vindas;

  • 9h30: abertura oficial;

  • 10h: leituras e músicas inspiradas em "As Aventuras de Pinóquio";

  • 15h45: oficina de massa fresca com o chef da Embaixada da Itália, no RU (espaço Executivo, último andar);

  • Local: câmpus Darcy Ribeiro, UnB, Asa Norte;

  • Entrada gratuita;

  • Inscrição obrigatória para a oficina: clique aqui;


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