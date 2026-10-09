Japão dá bolsa integral com R$ 4,5 mil por mês para brasileiros todo ano

O governo do Japão oferece anualmente bolsas integrais para brasileiros em seis modalidades: graduação, pós-graduação (pesquisa), escola técnica superior, curso profissionalizante, treinamento para professores e língua e cultura japonesa. O programa MEXT, do Ministério da Educação japonês, cobre passagem aérea, isenção de taxas acadêmicas e uma bolsa mensal de 117 mil a 143 mil ienes (entre R$ 4.400 e R$ 5.400, conforme o câmbio). Nos seis primeiros meses, o bolsista faz curso intensivo de japonês.
A bolsa de graduação dura cinco anos (sete para medicina, odontologia e veterinária). Podem concorrer brasileiros de até 24 anos com ensino médio completo. A de pesquisa (mestrado e doutorado) exige graduação concluída e limite de 34 anos. As inscrições são feitas presencialmente ou por correio, na Embaixada do Japão em Brasília ou nos consulados, conforme a jurisdição do candidato.
As inscrições para graduação 2028 devem abrir em junho de 2027. Para pós-graduação 2028, em abril de 2027. Os editais são publicados nos sites da Embaixada e dos consulados. Em 2026, dois brasileiros (um do Maranhão e um do Pará) embarcaram em abril para o Japão com bolsa MEXT.
Anote
- Programa: MEXT (Ministério da Educação do Japão);
- Graduação: até 24 anos, edital em junho, duração 5 anos;
- Pós-graduação: até 34 anos, edital em abril, duração 2 a 3 anos;
- Bolsa mensal: 117 mil a 143 mil ienes (R$ 4.400 a R$ 5.400);
- Inclui: passagem, universidade, seguro e curso de japonês;
- Site: www.br.emb-japan.go.jp/itpr_pt/pesquisa.html
- Embaixada em Brasília: SES Quadra 811, Lote 39;