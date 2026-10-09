Japão dá bolsa integral com R$ 4,5 mil por mês para brasileiros todo ano

Correio Braziliense

Kyoto, localizada na ilha de Honshu, é considerada o “coração do Japão” e um dos maiores centros culturais do país. Capital imperial por mais de mil anos, entre 794 e 1868, a cidade preserva tradições ancestrais ao mesmo tempo em que se abre para a modernidade. Com cerca de 1,5 milhão de habitantes, recebe mais de 50 milhões de turistas todos os anos. - (crédito: Daisy Chen/Unsplash)

O governo do Japão oferece anualmente bolsas integrais para brasileiros em seis modalidades: graduação, pós-graduação (pesquisa), escola técnica superior, curso profissionalizante, treinamento para professores e língua e cultura japonesa. O programa MEXT, do Ministério da Educação japonês, cobre passagem aérea, isenção de taxas acadêmicas e uma bolsa mensal de 117 mil a 143 mil ienes (entre R$ 4.400 e R$ 5.400, conforme o câmbio). Nos seis primeiros meses, o bolsista faz curso intensivo de japonês.

A bolsa de graduação dura cinco anos (sete para medicina, odontologia e veterinária). Podem concorrer brasileiros de até 24 anos com ensino médio completo. A de pesquisa (mestrado e doutorado) exige graduação concluída e limite de 34 anos. As inscrições são feitas presencialmente ou por correio, na Embaixada do Japão em Brasília ou nos consulados, conforme a jurisdição do candidato.

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As inscrições para graduação 2028 devem abrir em junho de 2027. Para pós-graduação 2028, em abril de 2027. Os editais são publicados nos sites da Embaixada e dos consulados. Em 2026, dois brasileiros (um do Maranhão e um do Pará) embarcaram em abril para o Japão com bolsa MEXT.

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