Crianças indígenas e não indígenas lançam livro sobre a natureza em 14/11

Correio Braziliense

A publicação dialoga com a Lei n° 11.645/2008, que estabelece obrigatoriedade de ensino da história e da cultura Afro-Brasileira e Indígena na educação básica. - (crédito: Divulgação/Editora brincar e agir )

O livro "Histórias sobre natureza" será lançado oficialmente neste sábado (14/11), às 16h, na Aldeia Teko Haw, no Setor Noroeste. Segundo a organização, a escolha de um território indígena para o evento busca reforçar a valorização dos povos originários e a importância da educação ambiental.

O principal diferencial da obra, de acordo com a organização, é o protagonismo das vozes infantis. As histórias e as ilustrações foram escritas e desenhadas por estudantes indígenas e não indígenas e trazem as percepções das crianças sobre a natureza, os animais, as plantas, os territórios e as relações entre os seres humanos e o ambiente. O Cerrado, bioma característico do Distrito Federal, ganha destaque, representado por animais, plantas, paisagens e elementos naturais desenhados e narrados pelos autores.

Uma pesquisa que virou livro

O livro nasceu de uma pesquisa feita na Escola Classe 312 Norte, que, segundo a organização, recebe estudantes indígenas de diferentes povos, entre eles Guajajara, Boé-Bororo, Kariri-Xocó e Fulni-ô. O estudo foi desenvolvido na Universidade de Brasília (UnB) pela professora e pesquisadora Clara Rosa, com orientação da professora doutora Cláudia Pato.

"O lançamento deste livro representa a realização de um sonho e um dos momentos mais significativos da minha trajetória como educadora, escritora e pesquisadora. Mais do que publicar uma obra, significa dar visibilidade às vozes das crianças, especialmente das crianças indígenas, que têm tantos conhecimentos, histórias e experiências para compartilhar", afirma Clara.

No prefácio, Cláudia define a publicação como "uma contribuição relevante para a educação ambiental e para a psicologia ambiental ao reunir, em uma mesma obra, pesquisa, infância, interculturalidade e produção narrativa". Segundo a orientadora, o livro "amplia o espaço de escuta das crianças e compartilha experiências construídas no encontro entre universidade, escola e comunidades indígenas".

A organização afirma que a publicação dialoga com a Lei nº 11.645/2008, que torna obrigatório o estudo da história e da cultura afro-brasileira e indígena nos ensinos fundamental e médio.

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