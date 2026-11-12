Coletivo de antropólogas dialoga com as máscaras de Athos Bulcão em nova exposição

JP João Pedro de Lara Resende

Patrícia de Mendonça Rodrigues De onde eu vim, 2026 Colagem de papel sobre paleta de madeira (díptico) 30 x 48 cm - (crédito: Reprodução/Coletivo Iló)

Primeiro veio uma colagem. Nei Clara, uma das integrantes do Coletivo Iló, fez um trabalho com uma máscara de Athos Bulcão e o levou para mostrar às colegas. “Ficamos encantadas”, conta Lelia Lofego. “A partir daí surgiu a ideia de dialogar com esse grande artista, que é um ícone de nossa cidade.”

O resultado é a exposição Nove Athos de Colagem, que o coletivo inaugura nesta quinta-feira (12/11), das 17h às 21h, na Fundação Athos Bulcão, na Asa Sul. A entrada é gratuita, e a mostra fica em cartaz até o fim de abril de 2027.

As nove integrantes estudaram antropologia na Universidade de Brasília e se reúnem uma vez por mês para colar juntas. Nada ali segue roteiro rígido. “É essa coisa mais orgânica, a aceitação do acaso, da espontaneidade”, explica Lelia. Foi da mesma sincronicidade, diz ela, que nasceu o próprio grupo.

O título se explica com uma conta. “Nove Athos porque somos nove mulheres, nove antropólogas, nove artistas”, diz Lelia. Cada uma dialoga com o artista a partir da própria perspectiva, e isso exigiu ousadia. “Há de se ter coragem para ‘brincar’ com nosso mestre Athos Bulcão.” As aspas no “brincar” são dela.

Cada artista partiu de uma máscara de Athos sorteada entre as que estão expostas na Fundação, como o Pierrô, o Bruxo e a Bizantina. Foram meses de trabalho. “O processo como um todo foi bem orgânico”, conta Adriana Mariz. A instituição presenteou o grupo com calendários de Athos, que entraram nas colagens. O texto de apresentação do catálogo é de Valéria Cabral, amiga do artista e presidente da Fundação, que ajudou a fundar. Há três décadas, ela se dedica à preservação e à divulgação da obra de Athos.

Por que máscaras? Na perspectiva antropológica, explica Adriana, a máscara é um espaço privilegiado de encontro com a alteridade. “Mais do que ocultar, ela revela e dá existência a outros modos de ser e estar no mundo.” A própria palavra persona, lembra, é tradicionalmente associada à expressão latina per-sonare, “soar através”. Pela colagem, a máscara se torna “um território de encontro entre o eu e o outro, entre quem somos e quem podemos vir a ser”.

Os trabalhos se dividem em três eixos, definidos a partir do pensamento expográfico de Leticia Lofego. Em Desdobras, as nove máscaras de Athos ficam lado a lado com nove criadas pelo grupo, uma de cada integrante.

Corpo máscara parte das diferentes noções de corpo nas culturas com que as artistas dialogam como antropólogas. Aqui, as máscaras são pensadas como corpos: silhuetas, fragmentos, recortes. “A própria colagem se expande e sai do papel, ganhando novos materiais e formatos diferentes daqueles a que estávamos habituadas”, observa Leticia.

Já Outras faces reúne móbiles de duas faces, feitos com paletas de pintura, escolhidas pela semelhança com o formato das máscaras de Athos. As peças foram instaladas, de propósito, sobre a rampa da galeria. Ali, segundo o projeto de Leticia, o espectador “experimenta um equilíbrio distinto daquele proporcionado pelo chão plano”.

Há ainda um espaço interativo. Em um painel de chapa galvanizada, o público monta a própria máscara com recortes de papel e ímãs.

O grupo cresceu. Na exposição anterior, Colagem e Poéticas da Alteridade, realizada no primeiro semestre no Museu Nacional da República, eram oito artistas. Segundo o museu, a mostra teve público estimado em 48.570 pessoas. Agora são nove, com a volta de Luciana Aguiar, que integra o Iló desde o início, mas passou um período fora de Brasília por razões profissionais. A ligação com ela, diz Lelia, “remonta aos corredores da Antropologia na UnB nos anos 80”. Luciana morou em Istambul e Nova York até que a atuação na ONU a trouxe de volta à capital. Ao coletivo, soma experiência em fotografia, museologia e curadoria.

A exposição é feita com recursos próprios das artistas. Rodas de conversa, oficinas e visitas guiadas estão previstas, com datas a serem confirmadas pela Fundação, que tem acessibilidade para cadeirantes.

Adriana guarda uma lembrança. Há 20 anos, visitou Athos em casa, na Asa Sul. Entusiasmado, ele mostrou as criações mais recentes, “uma impressionante coleção de máscaras”, e explicou várias delas: os processos, os materiais, as inspirações. “Um momento realmente inesquecível.” O coletivo espera que o visitante sinta o mesmo encantamento e “se deixe tocar pelo misterioso universo das máscaras”.

Para o Iló, Athos é “um artista criativo, livre e único, que é a cara da nossa Brasília, e também de nossa brasilidade”.

Duas décadas depois, são elas que mostram as máscaras.

Anote

Nove Athos de Colagem — Coletivo Iló

Abertura: quinta-feira (12/11), das 17h às 21h;

quinta-feira (12/11), das 17h às 21h; Onde: Fundação Athos Bulcão — W3 Sul, CRS 510, Bloco B, Loja 51, Asa Sul;

Fundação Athos Bulcão — W3 Sul, CRS 510, Bloco B, Loja 51, Asa Sul; Em cartaz: até o fim de abril de 2027;

até o fim de abril de 2027; Visitação: segunda a sexta, das 9h às 18h, e sábado, das 9h às 13h. Não abre aos domingos e feriados;

segunda a sexta, das 9h às 18h, e sábado, das 9h às 13h. Não abre aos domingos e feriados; Entrada gratuita;

Acessibilidade para cadeirantes;

Artistas e curadoras: Adriana Mariz, Christine de Alencar Chaves, Lara Amorim, Lelia Lofego, Luciana Aguiar, Márcia Maria Gramkow, Nei Clara de Lima, Patrícia de Mendonça Rodrigues e Rita de Almeida Castro;

Adriana Mariz, Christine de Alencar Chaves, Lara Amorim, Lelia Lofego, Luciana Aguiar, Márcia Maria Gramkow, Nei Clara de Lima, Patrícia de Mendonça Rodrigues e Rita de Almeida Castro; Expografia: Leticia Lofego

*Estagiário sob a supervisão de Ana Sá