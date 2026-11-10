Prêmio MOL de Jornalismo oferece R$ 36 mil para reportagens sobre solidariedade

Correio Braziliense

Inscrições para a 5ª edição do Prêmio MOL de Jornalismo para a Solidariedade - (crédito: Divulgação)

*Por Ana Bispo Calisto

Estão abertas as inscrições para a 5ª edição do Prêmio MOL de Jornalismo para a Solidariedade. A iniciativa vai distribuir R$ 36 mil em prêmios para reportagens que abordem a cultura de doação, a solidariedade e a transformação social. Podem participar trabalhos publicados entre 1º de janeiro e 27 de dezembro de 2026.

Organizado pelo Instituto MOL, o prêmio contempla três categorias: jornalismo tradicional, jornalismo em formação e jornalismo comunitário. Cada uma terá seis finalistas, dos quais três serão premiados. Os vencedores receberão R$ 6 mil pelo primeiro lugar, R$ 4 mil pelo segundo e R$ 2 mil pelo terceiro.

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Entre os temas aceitos estão mobilização e participação social, redes de cuidado e solidariedade, inovação social, fortalecimento da sociedade civil, transformação territorial e jornalismo local.

A premiação também busca valorizar a produção universitária e comunitária, ampliando a diversidade de vozes e perspectivas no jornalismo brasileiro. Desde 2022, o prêmio já recebeu mais de 700 reportagens, de mais de 500 veículos de comunicação de todos os estados do país.

Os vencedores serão anunciados em abril de 2027, durante cerimônia em São Paulo. O júri desta edição contará com profissionais como Luciana Barreto, Adriana Ferreira da Silva e Rodrigo Ratier.





Anote

Prêmio: 5ª edição do Prêmio MOL de Jornalismo para a Solidariedade

5ª edição do Prêmio MOL de Jornalismo para a Solidariedade Inscrições: até 28 de dezembro de 2026

até 28 de dezembro de 2026 Quem pode participar: jornalistas, estudantes de jornalismo e comunicadores comunitários, conforme as categorias

jornalistas, estudantes de jornalismo e comunicadores comunitários, conforme as categorias Premiação: R$ 36 mil no total

R$ 36 mil no total Inscrições pelo site: premiodejornalismo.institutomol.org.br

*Estagiária sob a supervisão de Ana Sá