Correio Braziliense

Conceição Evaristo incentiva acesso ao MEC livros - (crédito: Reprodução/DMT palestras )

*Por Arthur Dias

A escritora Maria da Conceição Evaristo de Brito fez um vídeo para as redes do Ministério da educação (MEC) convidando as pessoas a acessarem o MEC livros, plataforma gratuita do Governo Federal com acervo de obras literárias. No vídeo, a linguista fala sobre a importância de democratizar o acesso à leitura e cita algumas das suas obras: Canção para ninar menino grande (2018) e Olhos d'água (2014) disponíveis no site.

O MEC livros é a biblioteca digital pública e gratuita do Governo Federal. Lançada pelo Ministério da Educação, a plataforma digital reúne um acervo com milhares de obras incluindo clássicos da literatura nacional e internacional, obras em domínio público e best-sellers contemporâneos. Para além da honrosa Conceição Evaristo, o programa conta com escritores clássicos da literatura nacional, como Clarice Lispector, José Saramago e Ariano Suassuna. As obras com direitos autorais licenciados funcionam por empréstimo temporário de 14 dias, com a possibilidade de renovação por mais 14 dias. Cada usuário pode pegar um livro por vez. Se um título estiver com a procura esgotada, é possível entrar em uma fila de espera. O acesso a plataforma é gratuito e feito através do login com a conta Gov.br.

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Conceição Evaristo é escritora, linguista e pesquisadora-docente. Nascida em Belo Horizonte ocupa a cadeira nº 40 da Academia Mineira de Letras e coleciona clássicos da literatura. Ponciá Vicêncio (2003), Becos da memória (2006), Poemas da recordação e outros movimentos (2008), Insubmissas lágrimas de mulheres (2011), Canção para ninar menino grande (2018) e Olhos d'água (2014) são as principais obras autora. Além disso, Conceição também é a responsável pela criação do conceito literário e crítico "escrevivência", que articula escrita, memória coletiva e experiências de vida, especialmente de mulheres negras.

*Estágiario sob a supervisão de Ana Sá