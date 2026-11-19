Correio Braziliense

Mural da trajetória da Doisnovemeia - (crédito: Créditos/Manuella Pedrosa)

O Almanaque começa nesta quinta-feira (19) e vai até sexta-feira (20). O evento, voltado à área de comunicação, chega aos 20 anos de história em edição especial pelos 30 anos da Doisnovemeia, empresa júnior de publicidade da Universidade de Brasília (UnB) e organizadora do encontro.

Apresentado como um dos principais encontros de publicidade do Centro-Oeste, o Almanaque tem como proposta estimular a criatividade e ampliar o repertório de estudantes sobre diferentes frentes do mercado de comunicação. A programação conta com palestras e rodas de conversa com profissionais da área e representantes de agências de comunicação.

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As atividades acontecem em dois locais. Hoje, das 8h às 18h30, no auditório da faculdade de comunicação (FAC) da UnB. Na sexta-feira (20), das 9h às 19h, no Ulysses Centro de Convenções. O evento é gratuito e aberto ao público em geral. Os ingressos podem ser retirados clicando aqui.

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