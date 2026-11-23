Correio Braziliense

Feira Nacional do Cooperativismo da Reforma Agrária Popular Isaías Vedovatto - (crédito: Divulgação/Página do MST )

A Universidade de Brasília (UnB) recebe, de 25 a 28 de novembro, a Feira Nacional do Cooperativismo da Reforma Agrária Popular Isaías Vedovatto, no estacionamento do Instituto Central de Ciências (ICC Sul), no câmpus Darcy Ribeiro. Com entrada gratuita, o evento começa às 9h e reúne cerca de 80 expositores, apresentações culturais, mostras de cinema, seminários e atividades formativas, segundo a organização.

A feira busca dar visibilidade à força econômica, social e cultural dos empreendimentos dos assentamentos da Reforma Agrária. No espaço Culinária da Terra, a praça de alimentação, o público encontra a gastronomia das cinco regiões do país.

Leia também: Gabarito preliminar da UnB sai nesta segunda (23), a partir das 19h

Shows e debates

A programação musical começa na quarta-feira (25), com Pereira da Viola, Mistura Popular, Duo de Viola e Acordeon e Volmi Batista. Na quinta-feira (26), sobem ao palco o rapper GOG e a cantora Ellen Oléria, ambos do DF. Na sexta-feira (27), Felipe Cordeiro, do Pará, se apresenta ao lado de Erick Max. No sábado (28), a potiguar Juliana Linhares divide a noite com o grupo pernambucano Cordel do Fogo Encantado.

Os seminários tratam de economia popular e solidária, agroecologia, cooperação, segurança alimentar e nutricional e políticas de abastecimento, conforme a organização.

Homenagem

A feira leva o nome de Isaías Vedovatto, líder histórico do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) no Rio Grande do Sul. Ele morreu na noite de quinta-feira (12), aos 62 anos.

O evento é realizado pela União Nacional das Cooperativas e Associações de Reforma Agrária do Brasil (Unicrab), em parceria com a UnB, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). A Fundação Banco do Brasil e o Governo do Brasil patrocinam.

Anote



Data: 25 a 28 de novembro



Horário: a partir das 9h

Local: estacionamento do ICC Sul, UnB



Entrada: gratuita



Programação completa: Instagram @central_unicrab