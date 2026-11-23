Correio Braziliense

Ipe rosa unb - (crédito: Reprodução/UnB Noticías)

A partir das 19h (horário de Brasília) desta segunda-feira (23), a Universidade de Brasília (UnB) libera a consulta individual ao gabarito oficial preliminar das provas de conhecimentos do vestibular. O acesso é pelo site do Cebraspe.

Os números das provas

Dos 15.064 inscritos, 23,42% não fizeram as provas de sábado (21), aplicadas pelo Cebraspe. A abstenção é menor que a do primeiro dia do ano passado, de 24,97%. As abstenções nos dois dias de exame, 21 e 22 de novembro, somaram 25,31% dos inscritos. Estavam em disputa 1.074 vagas, distribuídas pelos câmpus Darcy Ribeiro, Ceilândia, Gama e Planaltina.

O que o gabarito preliminar traz

O gabarito preliminar reúne as respostas dos itens dos tipos A (certo ou errado), B (resposta numérica de 000 a 999) e C (múltipla escolha). Os itens do tipo D, de resposta construída, e a redação, que abordou o tema "O ser humano no universo: entre a pequenez de sua dimensão e a grandiosidade de seus feitos", têm outro documento: o Cebraspe publica hoje, no mesmo site, o padrão preliminar de resposta.

Como recorrer

O prazo para contestar o gabarito preliminar dos itens A, B e C e o padrão preliminar de resposta dos itens D e da redação começa amanhã (24), às 10h, e corre sem interrupção até as 18h de quarta-feira (25). Candidatos e treineiros recorrem pelo Sistema Eletrônico de Interposição de Recurso, no site do Cebraspe. O edital não aceita recursos por via postal, requerimento administrativo ou e-mail. No mesmo período e pelo mesmo sistema, também é possível apresentar razões para a manutenção do gabarito.

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O texto precisa ser claro, consistente e objetivo. Não pode ter nenhuma palavra ou marca que identifique o autor fora do local apropriado, sob pena de indeferimento preliminar. Recurso inconsistente ou fora do prazo também é indeferido preliminarmente. O Cebraspe não responde por problemas técnicos nos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas e outros fatores de responsabilidade do candidato que impeçam o envio.

O que acontece depois do recurso

Se um recurso levar à anulação de um item, todos recebem a pontuação do item, tenham ou não recorrido. Se levar à alteração do gabarito, a nova resposta vale para todos. As justificativas saem com o gabarito definitivo, e o Cebraspe não envia respostas individuais. Contra o gabarito definitivo, não cabe recurso.

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As próximas datas

Em 16 de dezembro, saem o gabarito definitivo e o resultado provisório dos itens de resposta construída e da redação, também no site do Cebraspe. Quem quiser contestar esse resultado provisório pode recorrer em 17 e 18 de dezembro. Em 6 de janeiro de 2027, estão previstos o resultado final desses itens e a convocação para a avaliação biopsicossocial e para as validações da autodeclaração étnico-racial e de pessoa trans, previstas para 17 de janeiro.

O resultado final e a convocação para o registro acadêmico em primeira chamada estão previstos para 12 de fevereiro. Os aprovados ingressam no segundo semestre letivo de 2027, novidade desta edição, segundo a UnB..

De 19 de março a 19 de maio, cada candidato e treineiro pode consultar o boletim de desempenho individual no site do vestibular. Passado esse prazo de 60 dias, o Cebraspe não aceita mais pedidos para disponibilizá-lo. O edital atribui ao candidato a responsabilidade de acompanhar editais e comunicados no mesmo endereço.

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