Entidades promovem na Esplanada ato contra cortes no orçamento 2021

AL Ana Lídia Araújo*

Em Brasília, ato reuniu cerca de 11 pessoas - (crédito: Divulgação / Cuca da UNE)

Nesta quarta-feira (23/9), entidades estudantis protestam por todo o Brasil contra a proposta de corte no orçamento da Educação. Os atos, que estão sendo organizados pela União Nacional dos Estudantes (UNE), União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (Ubes) e Associação Nacional de Pós-Graduandos ( ANPG), pedem, além de um orçamento justo para 2021, que a autonomia das instituições federais de ensino seja respeitada e que o Governo não interfira nas nomeações de reitores.



No Distrito Federal, o ato teve início às 9h, na Esplanada dos Ministérios, e contou com um pouco mais de 10 pessoas. Ao redor do país, as manifestações continuam ocorrendo ao longo do dia.



*Estagiária sob a supervisão de Ana Sá.