E EuEstudante

(crédito: Anete Lusina / Pexels)

O prazo para as escolas públicas realizarem a escolha de materiais didáticos de transição para o novo Ensino Médio foi prorrogada para esta sexta-feira (19). É previsto que as novas obras sejam utilizadas em sala de aula no segundo semestre de 2021. As mudanças seguem a Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

Para orientar os profissionais, o Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD) disponibiliza um guia sobre as obras didáticas disponíveis. Na plataforma, os docentes têm acesso aos livros didáticos destinados aos anos finais do ensino médio e às obras literárias.



A novidade é o guia de Projetos integradores e Projeto de vida. Esse material atua de forma complementar e sem a necessidade de abrir mão imediatamente dos livros didáticos disciplinares existentes.



Os livros de Projetos Integradores são divididos em quatro áreas do conhecimento: ciências humanas e sociais aplicadas, linguagens, matemática e ciências da natureza. Essa é uma forma de auxiliar na adaptação dos docentes às mudanças previstas para o novo ensino médio.



O que muda no novo ensino médio



O Novo Ensino Médio prevê ampliação da carga horária mínima para 1.400 horas, não podendo ultrapassar o máximo de 1.800 horas. A reforma ainda prevê flexibilização curricular, foco no estudante e no seu desenvolvimento integral e a incorporação de práticas escolares mais dinâmicas e interativas.



No lugar de 13 disciplinas o ensino será dividido nas quatro áreas do conhecimento especificadas acima. Serão obrigatórios o ensino de língua portuguesa e matemática ao longo dos três anos do ensino médio, além da obrigatoriedade da disciplina de inglês. Também são incluídos obrigatoriamente estudos e práticas de educação física, arte, sociologia e filosofia.