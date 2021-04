Câmara instala subcomissão para debater "retorno seguro às aulas"

E EuEstudante

(crédito: Michel Jesus/Câmara dos Deputados)

Subcomissão de “retorno seguro às aulas” é instalada na Câmara dos Deputados e tem primeira reunião on-line nesta quinta-feira (15). De autoria da deputada Sâmia Bomfim (Psol-SP), a proposta visa debater formas seguras de retomada das aulas presenciais junto a especialistas.

A parlamentar foi eleita presidente da subcomissão. A vice-presidência fica a cargo do deputado Idilvan Alencar (PDT-CE) e Professor Israel (PV-DF) fica com a relatoria da proposta.

Proposta em 23 de março, o requerimento da subcomissão foi aprovado em 7 de abril pela Comissão de Educação. Um dos principais pontos a ser tratado é a exigência pela vacinação para profissionais da educação.



O projeto ainda se destina a dialogar com educadores de todo o país, conhecer de perto a realidade de diferentes instituições de ensino, identificar problemas na retomada presencial e ouvir denúncias de profissionais da educação a respeito das atividades presenciais.



Segundo a deputada, “A Subcomissão será o fórum para debater e impulsionar ações voltadas à mitigação dos efeitos da prolongada suspensão das aulas presenciais, que afetam sobremaneira as famílias mais pobres, em sociedade tão desigual”.



As reuniões vão contar com a presença de especialistas e dialogar com educadores de todo o país. Entre possíveis convidados, Sâmia indicou representantes da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP), câmpus de Ribeirão Preto, e da Rede Escola Pública e Universidade (Repu).