Secretaria de Educação divulga protocolos para retorno presencial da rede pública

PM Pedro Marra

(crédito: Ana Rayssa/CB/D.A Press)

A Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF) divulgou a versão preliminar de orientações para a retomada das aulas presenciais de forma híbrida nas escolas públicas do DF. O documento foi construído a partir do diálogo com os gestores e comunidades escolares. De acordo com a pasta, metade das turmas terá aulas presenciais em uma semana e a outra metade terá atividades remotas, em sistema de revezamento.

O documento, divulgado na última sexta-feira (9/7), esclarece que a proposta organiza-se "por meio da alternância de grupos de estudantes: em uma semana, metade dos estudantes de cada turma irá à escola presencialmente, enquanto os demais farão atividades remotas - por meio do uso de tecnologia ou material impresso e/ou concreto; e , na semana seguinte, o mesmo processo ocorrerá invertendo-se os grupos", diz um trecho.

Com a vacinação dos professores, a pasta dividiu o guia em três temáticas. A primeira se refere aos protocolos e medidas de biossegurança, que incluem cuidados individuais, como o uso de máscara de proteção, tópicos como higienização e adequação dos espaços físicos, manipulação e distribuição da alimentação escolar, assim como procedimentos a serem adotados em casos de suspeita de covid-19.

Na segunda parte detalhes sobre a ambientação e o acolhimento à comunidade escolar. Por fim, o guia aborda a organização do trabalho pedagógico para o ensino híbrido. O modelo será adotado no retorno das aulas na rede pública de ensino, em 2 de agosto. Segundo a SEEDF, Brasília tem 686 instituições públicas, 460 mil alunos e cerca de 40 mil professores.

Medidas de higiene pessoal



Usar obrigatória e permanentemente máscara;

Preservar o uso de máscaras limpas e secas, de forma a cobrir a boca e o nariz, para todos os

servidores(as), estudantes,colaboradores(as), e visitantes, exceto para as crianças da creche (0 a

3 anos de idade), para as crianças do Programa de Educação Precoce e para os estudantes com

deficiências e Transtorno do Espectro Autista;

Manter distanciamento social em conformidade com as orientações das autoridades sanitárias;

Evitar tocar olhos, nariz e boca;

Higienizar sistematicamente as mãos por meio da lavagem com água e sabão ou do uso de álcool

70%;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, tais como: máscaras, talheres, pratos, copos ou

garrafas;

Não compartilhar objetos pedagógicos individuais, tais como: caneta, lápis, borracha, régua,

caderno, brinquedos e jogos, dentre outros.

Com base nas orientações da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e da Organização Mundial da Saúde (OMS), a Secretaria de Saúde do DF orienta que as escolas públicas intercalem as mesas, cadeiras escolares, cadeiras com prancheta lateral, chamadas universitárias, e mesas de uso coletivo, como no caso da Educação Infantil, a chamada pré-escola.

Adequação e higienização de espaços físicos

Adequar os espaços físicos e sinalizar salas de aula, sala de professores(as), bibliotecas e demais

ambientes compartilhados de modo a manter o distanciamento mínimo recomendado entre as

carteiras ou cadeiras e mesas, dentre outros, resguardando espaço para circulação nos ambientes

internos e externos;

Delimitar, por meio de sinalização afixada na entrada e no interior, a capacidade máxima de

pessoas nas salas de aula, bibliotecas e demais ambientes compartilhados, de modo a preservar

o distanciamento mínimo obrigatório;

Adotar rotina de limpeza e desinfecção da unidade escolar, antes e durante o expediente e entre

os turnos;

Utilizar apenas os bebedouros industriais com torneiras para abastecimento de garrafas

individuais;

Manter a ventilação natural do ambiente, evitando ar condicionado e ventiladores

Evitar decorações e objetos não necessários nos espaços escolares;

Não utilizar catracas, pontos eletrônicos ou similares;

Disponibilizar locais para a lavagem das mãos com sabão e toalhas de papel e/ou dispensadores

de álcool gel/álcool 70% nos ambientes, principalmente, onde há maior circulação de pessoas.

A Secretaria de Educação acrescenta que quando houver alimentação escolar, a segurança dos alunos será resguardada conforme distribuição da alimentação escolar. Desta forma, servidores e manipuladores de alimentos não poderão apresentar febre ou qualquer outro sintoma da covid-19.

Conheça algumas medidas

Estar devidamente equipado com máscara, luvas e avental;

Lavar as mãos e os antebraços com água e sabão, no mínimo, a cada 30 minutos de trabalho, além

de higienizá-las com álcool em gel/álcool 70%, secá-las usando sempre papel não reciclado ou

outros métodos higiênicos, não sendo permitido o uso de toalhas de tecido;

Evitar falar, rir, tossir, tocar nos olhos, nariz e boca, enquanto manipulam os alimentos;

Após as refeições, todos os utensílios devem ser lavados com água e sabão, e sanitizados em

solução de hipoclorito por 15 minutos (consultar diluição no rótulo do produto utilizado) e,

posteriormente, devem secar naturalmente;

Organizar o horário de lanche de modo alternado, a fim de que não haja aglomeração nos espaços

coletivos, se for o caso;

Com informações da Secretaria de Educação