Inscritos no EJA têm até 30 de julho para efetivar matrículas no DF

Os inscritos na educação de jovens e adultos (EJA) no Distrito Federal têm até essa sexta-feira (30/7) para efetivar a matrícula, por meio do site da secretaria. Na sexta passada, a Secretaria de Educação do DF divulgou o resultado das inscrições para a educação de jovens e adultos (EJA) no 2º semestre de 2021. Foram 2.895 participantes e há vagas disponíveis para todos.

Para efetivar a matrícula e garantir vagas nos ensinos fundamental e médio, é necessário anexar digitalmente o documento de identificação (RG) – certidão de nascimento ou documento oficial com foto; CPF do estudante; declaração provisória de matrícula ou histórico escolar e o comprovante de residência ou do local de trabalho. Caso o aluno seja menor de 18 anos, o responsável deverá apresentar a carteira de identidade e o CPF no ato da matrícula.

A modalidade

A Secretaria de Educação oferece a educação para jovens, adultos e idosos nas modalidades presencial e a distância. São oportunidades para quem nunca estudou ou para quem não concluiu o ensino fundamental ou médio e deseja retomar os estudos.

Ao todo, o DF conta com 105 unidades voltadas a essa modalidade de ensino, 38.212 estudantes matriculados, sendo 36.881 deles na modalidade presencial; 1.331 na combinada (educação profissional); e 2.006 a distância.

