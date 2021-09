Surto de covid: escola do DF suspende aulas presenciais do ensino fundamental

CB Correio Braziliense

As aulas presenciais na escola Le Petit Galois da 908 Sul foram suspensas a partir desta terça-feira (15/9), até o próximo dia 29, depois que foi detectado um surto de coronavírus entre os alunos. A medida vale para todas as turmas do primeiro ciclo do ensino fundamental, do 1º ao 5º ano. Os matriculados na educação infantil da mesma unidade seguem com as atividades mantidas, uma vez que têm aulas em prédios diferentes.

Seguindo protocolo da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, as escolas devem reportar todos os casos confirmados ou suspeitos de infecção pelo coronavírus. Nessa unidade do Galois, foram informadas oito ocorrências do vírus em um período de 10 dias em estudantes de turmas diferentes. Para os padrões da secretaria, a confirmação de mais de três casos já configura surto da doença.

Por telefone, a assessoria de imprensa do colégio informou ao Correio que notifica os pais e as secretarias de Saúde e de Educação sempre que há um caso confirmado ou suspeito. Ainda de acordo com a escola, uma circular sobre a suspensão das aulas foi enviada para explicar a situação. Veja a nota completa:

Conforme determinação da Nota Técnica nº 1/2020 da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, o Colégio Galois suspendeu as aulas presenciais do Ensino Fundamental II e encontra-se no formato on-line. O Colégio Galois encontra-se de acordo com as notas técnicas e protocolos sanitários, visando preservar a comunidade escolar como um todo.

Os responsáveis são orientados a não mandar as crianças para a escola sempre que há algum sintoma relacionado à covid-19. Esta é a terceira vez que uma das unidades do Galois suspende aulas presenciais para conter a transmissão da doença desde 11 de agosto. A primeira delas foi para os alunos da 601 Sul, que voltaram às aulas virtuais até 25 de agosto, quando terminou a quarentena. Uma semana depois, foram suspensas as atividades presenciais para os estudantes de uma das turmas de 3º ano.

Alta na taxa de transmissão

Embora o avanço da vacinação tenha contido o crescimento de casos da covid-19, a taxa de contaminação voltou a subir no boletim de terça-feira (14/9). O índice chegou a 1,08 e indica que o contágio está se acelerando na região.