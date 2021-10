Cordel do Outubro Rosa: campanha acaba, mas prevenção deve continuar

E EuEstudante

(crédito: Arquivo Pessoal)

O Outubro Rosa de 2021 está acabando, mas o alerta deixado pela campanha de conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e do câncer de colo do útero deve continuar o ano todo para mulheres de todas as idades. Prevenir e identificar essas doenças em estágios iniciais salva vidas.

“Todo dia é cor-de-rosa”, diz a escritora, enfermeira e pesquisadora Onã Silva, em poema sobre a campanha. “Bora espiar sua mama. Ei, se toca e se ama!”, alerta a poetisa do cuidar em declamação. Confira o poema “Outubro Rosa em Cordel” em vídeo de Onã Silva:

Goiana de Posse (GO) radicada no Distrito Federal, Onã procura unir suas duas grandes paixões: a arte de cuidar (a enfermagem) e a arte de escrever. É autora de diversos livros infantis e adultos em que usa a literatura para falar de saúde, cuidado e o universo dos enfermeiros. Confira os livros no site.

Graduada em enfermagem pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO) e em artes cênicas pela Faculdade de Artes Dulcina de Moraes, Onã é mestre em educação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Pela Universidade de Brasília (UnB), é especialista em saúde pública e doutora em enfermagem. Fez pós-doutorado em enfermagem e biocências na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio).