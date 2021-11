Inep publica nesta quarta-feira gabarito do Encceja PPL 2020

EE Eu Estudante

(crédito: Ministério da Justiça)

O gabarito da versão do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos para Pessoas Privadas de Liberdade (Encceja PPL) de 2020 já está disponível para consulta no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas e Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Os resultado são divulgados por área do conhecimento.

Realizado desde 2002, o conteúdo do Encceja obedece aos requisitos básicos, estabelecidos pela legislação em vigor, para o ensino fundamental e médio. A edição do exame do ano passado não foi realizada por causa da pandemia de covid-19, sendo adiada para este ano.



A aplicação do exame foi realizada em 13 e 14 de outubro, para os participantes que buscam a certificação no ensino fundamental e médio, respectivamente. Nos dois dias, as provas foram aplicadas nos turnos da manhã e da tarde.

Os participantes que buscam a certificação para o ensino fundamental responderam questões sobre ciências naturais, matemática, língua portuguesa, língua estrangeira moderna, artes, educação física, redação, história e geografia. A redação abordou o tema “A importância do saneamento básico para a população brasileira”.

Já os interessados em receber a certificação para o ensino médio fizeram provas de ciências da natureza e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, linguagens, códigos e suas tecnologias, redação e ciências humanas e suas tecnologias. O tema da redação foi "Formas de enfrentar a baixa escolaridade de brasileiros”.

Os participantes do Encceja 2020 que tiveram o pedido de reaplicação da prova aprovado pelo Inep também fizeram o exame em 13 e 14 de outubro. A prova desse grupo é a mesma do Encceja PPL, inclusive o tema da redação.

A reaplicação é direcionada a quem teve problemas logísticos no dia da aplicação regular do exame, feita ainda em 29/8, ou apresentou sintomas de alguma das doenças infectocontagiosas listadas no edital do exame, na véspera ou no dia da prova.