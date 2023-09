Semana de Extensão da UnB tem atividades para estudantes do ensino médio

PC Priscila Crispi

Alunos do ensino médio participam de Conversa com a Reitora, atividade da 23ª Semana Universitária da UnB - (crédito: Beto Monteiro/Ascom UnB)

O auditório da Associação dos Docentes da Universidade de Brasília (ADUnB), no campus Darcy Ribeiro, ficou lotado nesta quarta-feira, 27, para a atividade “Conversa com a Reitora”. Mais de 600 estudantes secundaristas de escolas das regiões dos Polos de Extensão da UnB se encontraram com a gestora da universidade, Márcia Abrahão, e outros membros de sua diretoria para conversar sobre o ingresso na UnB, a vida acadêmica e perspectivas de futuro para os egressos da instituição.

Em duas horas de bate-papo, os estudantes puderam tirar suas dúvidas diretamente com os gestores. Surgiram questionamentos sobre a gratuidade do estudo, como fazer esportes na UnB, quais os auxílios que estudantes socioeconomicamente vulneráveis têm acesso, entre outros. Logo depois, os alunos foram levados para um almoço no Restaurante Universitário.

A atividade faz parte da 23ª Semana Universitária da UnB, que este ano tem como tema “O Futuro é Feminino”. Entre 25 e 19 de setembro serão realizadas mais de 1.000 atividades com foco na promoção da justiça, da democracia e da igualdade, "valores que a UnB carrega de seus fundadores, Darcy Ribeiro e Anísio Teixeira", explica a Decana de Extensão da instituição, Olgamir Amancia.

"A programação expressa toda a riqueza da produção acadêmica desenvolvida pela UnB, no ensino, na pesquisa e na extensão e é um grande evento de integração da universidade com a sociedade do Distrito Federal", diz Amancia. Um exemplo é a Mostra de Cursos, atividade em que jovens que ainda não escolheram a graduação podem conhecer as diferentes áreas de formação que a instituição oferece. Outra atividade realizada pela Semana de Extensão é o Congresso de Iniciação Científica da UnB e do DF, com apresentações de banners acadêmicos. "É uma semana intensa, mas muito gratificante para a nossa universidade. Nós queremos que os jovens saibam que estudar na UnB é um sonho possível", conclui.