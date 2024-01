Ministro da Educação anuncia benefício para quem prestar o Enem

PC Priscila Crispi

Ministro da Educação, Camilo Santana, durante entrevista coletiva para divulgar os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Durante coletiva de imprensa para anúncio dos resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2023, nesta terça-feira (16/1), o ministro da Educação Camilo Santana anunciou que o governo vai pagar um benefício extra para os estudantes que realizarem o Enem no terceiro ano do ensino médio, no âmbito do programa Pé de Meia, poupança mensal para incentivar alunos de baixa renda de famílias inscritas no Cadastro Único a concluírem o ensino básico. Segundo ele, o presidente Lula deve sancionar a Lei de criação da política ainda hoje.

“Esse é mais um estímulo para que os jovens egressos do ensino médio façam o Enem. A inscrição já é gratuita para quem é estudante da escola pública, anunciamos, hoje, o percentual de vagas que é possível conquistar com uma nota média no exame, que é grande. Precisamos convencer eles de que vale a pena concorrer”, disse o ministro.

Camilo ressaltou que apenas metade dos jovens brasileiros que estão concluindo o ensino médio realizaram a prova do Enem em 2023. “Tem uma distorção muito grande entre os estados, uns com 80% de participação e outros com 40%. Quando a gente fala de educação pública, essa diferença é ainda maior, chega a ser de 80% em um estado e 29% em outro. Apenas 46,7% dos jovens da rede pública fizeram o exame, e nós precisamos dialogar com as redes para identificar os motivos disso”, afirmou.

Além de coordenar uma articulação para maior divulgação do Enem em escolas públicas por parte das secretarias de educação dos estados, o Ministério quer realizar uma pesquisa com os participantes da última edição do exame para entender os motivos que levam os jovens a não se inscreverem ou desistirem de realizar a prova.

“Vamos usar os e-mails das inscrições para enviar um questionário com perguntas sobre quais razões eles têm para não comparecer ao exame e quais motivos eles veem para que colegas de turma decidam não participar”, explicou Manuel Palacios, presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão responsável pela avaliação.

As notas do Enem, que já estão disponíveis para consulta na Página do Participante, podem ser usadas para tentar uma vaga em universidades públicas, pelo Sistema de Seleção Única Unificada (Sisu), ou para pleitear bolsas e financiamentos para cursos em instituições de ensino particulares, via Programa Universidade Para Todos (Prouni) ou Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), respectivamente.

Santana afirmou que o edital do Prouni será publicado amanhã (17/1) e a consulta para oferta de bolsas será disponibilizada em 19/1. As inscrições para o programa começam em 29/1. Segundo ele, ainda não há previsão para divulgação do cronograma do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), pois a pasta está mudando as regras da política.