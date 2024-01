PC Priscila Crispi

Rubens Lacerda, diretor de avaliação de educação básica do Inep, apresenta resultados globais dos candidatos no exame - (crédito: Priscila Crispi/CB/DA Press)

Em coletiva de imprensa nesta terça-feira (16/1), o Ministério da Educação anunciou os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2023.



Segundo a pasta, a nota de 570 pontos, um pouco acima da média nacional, que foi de 539,66, dá acesso a 842 graduações em universidades públicas em todo país, o que corresponde a 20% do total de cursos ofertados em ampla concorrência no Sistema de Seleção Única Unificada (Sisu), a maioria deles na área de licenciatura. Na reserva de vagas para rede pública, o número de cursos acessível com essa nota é ainda maior. A pontuação foi obtida por 1 milhão e 14 mil candidatos.



“43% dos candidatos estão acima do ponto de corte desses cursos, ou seja, mais da metade dos jovens brasileiros concluintes do ensino médio”, explicou Rubens Lacerda, diretor de avaliação de educação básica do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).



Com a nota de 509, o candidato garante também 25% das vagas do Programa Universidade Para Todos (Prouni).



“Essa não é uma competição para poucos, é uma porta de acesso aberta a todos os estudantes do Brasil”, afirmou o presidente do Inep, Manuel Palacios.



As notas do exame já estão disponíveis para consulta na Página do Participante.



Notas médias

As notas médias obtidas pelos candidatos na edição do Enem em 2023 ficaram em torno de 500. Na prova de Linguagens, códigos e suas tecnologias, a pontuação média foi 516,2. Em Ciências Humanas e suas tecnologias, 522. Em Ciências da Natureza e suas tecnologias, o valor foi de 497,4. Em Matemática e suas tecnologias, a média foi de 534,9. Na Redação, a pontuação mais obtida foi de aproximadamente 641,6. Do total, 518 mil participantes, a maioria, alcançou uma nota que estava no patamar médio do exame, resultado já esperado pelo Inep devido à metodologia de correção da prova, denominada Teoria de Resposta ao Item.



Redação



O desempenho dos estudantes na última edição do exame foi melhor que no ano anterior: 60 estudantes tiraram a nota máxima, 1.000 pontos — em 2022, foram 18. Apenas quatro deles são egressos da rede pública de ensino, dos estados do Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro e Tocantins. No Distrito Federal, apenas um estudante atingiu a pontuação máxima na prova.



“Consideramos que a principal razão para essa melhora foi o tema proposto, um assunto discutido mais amplamente pela sociedade e que mostra a capacidade dos jovens de tratar de problemas complexos”, disse Lacerda.



Embora as notas tenham sido divulgadas nesta terça, o espelho com a avaliação das redações será disponibilizado daqui 90 dias. O espelho possibilita que o candidato saiba em quais competências ganhou ou perdeu pontos.

Os textos são avaliados de acordo com as cinco competências apresentadas na matriz de referência e a nota pode chegar a 1000 pontos, mas há fatores que podem resultar em nota zero. Entre eles estão fuga ao tema, extensão total de até sete linhas, trecho deliberadamente desconectado do tema proposto, não obediência à estrutura dissertativo argumentativa e desrespeito à seriedade do exame.



Cronograma



O ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou ainda que o edital do Prouni será publicado amanhã (17/1) e a consulta para oferta de bolsas será disponibilizada em 19/1. As inscrições para o programa começam em 29/1. Segundo Santana, ainda não há previsão para divulgação do cronograma do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), pois a pasta está mudando as regras da política.