Camilo Santana sobre PNE: "Queremos equidade, inclusão, diversidade"

MS Mayara Souto

Camilo Santana participa da abertura da Conae 2024, que ocorre na UnB, em Brasília - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

O ministro da Educação, Camilo Santana, participa na noite deste domingo (28/1) da cerimônia de abertura da Conferência Nacional de Educação (Conae), em Brasília. Durante o evento, será debatido o novo Plano Nacional de Educação (PNE). Para o ministro, é preciso ter diversidade no texto.

"Talvez seja a mais importante missão da minha vida de servir ao meu país. Um desafio tão grande pela desigualdade que esse país tem. Queremos [um Plano Nacional de Educação] com equidade, inclusão e diversidade", declarou, explicando que o documento aprovado ao final da conferência será a base para a construção do Projeto de Lei (PL) do PNE.



O ministro ainda ressaltou que "ninguém constroi política pública sem diálogo" e que, por isso, sua gestão do Ministério da Educação (MEC) recriou comissões temáticas sobre educação especial, ambiental, indígena e quilombola, que haviam sido extintas no último governo.

"Ainda é uma realidade dura. muitas vezes a única alimentação que uma criança e jovem tem é quando ele vai na escola. Portanto, precisamos garantir a alimentação de qualidade, transporte de qualidade", salientou santana acerca dos reajustes que foram feitos no último ano para a merenda e o transporte escolar.

"Nós não vamos construir um país melhor, sem investir na qualidade da educação e investir é valorizar os nossos professores com carreira, com salário digno, com condição de trabalho", finalizou o ministro.

A conferência nacional vai ocorrer entre 28 e 30 de janeiro na Universidade de Brasília (UnB). O tema central do evento é o “Plano Nacional de Educação (PNE) 2024-2034: política de Estado para garantia da educação como direito humano com justiça social e desenvolvimento socioambiental sustentável”. Ao final, as entidades e representantes da educação vão aprovar o texto-base a ser revisado pelo MEC e, posteriormente, enviado para aprovação no Congresso Nacional. O PNE em vigência possui metas com validade até este ano.

Estiveram presentes também no evento o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias; a ministra de Ciência e Tecnologia, Luciana Santos; a reitora da UnB, Marcia Abrahão; as senadoras Leila Barros (PDT-DF) e Teresa Leitão (PT-PE); além dos deputados federais Pedro Uczai (PT-SC), Duda Salabert (PDT-MG), Célia Xakriabá (Psol-MG) e Erika Kokay (PT-DF).