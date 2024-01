PM Pedro Marra

CED 11 de Ceilândia com cadeiras e móveis amontoados em meio à surto de dengue no DF - (crédito: Material cedido ao Correio)

Em meio ao aumento de 646% nos casos de dengue no Distrito Federal, o Correio teve acesso a imagens, feitas nesta quarta-feira (24/1), de móveis empilhados nos fundos do Centro Educacional (CED) 11 de Ceilândia. São cadeiras, mesas e armários expostos ao ar livre, que podem ser possíveis focos do Aedes aegypti.

O vídeo a seguir mostra os móveis juntos atrás de grades da escola pública. Assista:

Diretor do Sindicato dos Professores do Distrito Federal (Sinpro-DF), Samuel Fernandes, assegura que todas as regionais de ensino estão nessas condições e destaca que a situação é preocupante em meio ao aumento de casos de dengue na capital federal.

"No CED 11 de Ceilândia, por exemplo, a direção fez diversas solicitações para o recolhimento desses materiais que, por falta de espaço, não têm um local adequado para ficar e precisam ser recolhidos. São armários, cadeiras e mesas, que podem atrair ratos, baratas, escorpiões e servir de abrigo para o mosquito da dengue", alerta Samuel.

O sindicalista destaca que a obrigação de recolher esses materiais é do governo local. "As solicitações já foram feitas, mas infelizmente não foram atendidas", completa o presidente do Sinpro-DF.

A reportagem procurou a Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF) para se posicionar sobre o assunto. Quando houver uma resposta, a matéria será atualizada.