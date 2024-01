Pé de meia: governo pagará até R$ 9,2 mil para aluno do ensino médio

MS Mayara Souto

Coletiva do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e do ministro da Educação Camilo Santana - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O ministro da Educação, Camilo Santana, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniram nesta sexta-feira (26/1) para assinar o decreto que implementa o programa Pé de Meia, a poupança do ensino médio. O valor total por estudante, ao longo de três anos, será de R$ 9,2 mil.

"Garantir a formação do ensino médio e toda a educação básica é fundamental para garantir a cidadania, a oportunidade. O grande objetivo diante de toda essa estratégia que estamos construindo nas escolas é garantir o auxílio financeiro para que esses jovens permaneçam na escola e não precisem optar entre comida e estudar", afirmou o ministro da Educação.

Santana afirmou ainda que estão sendo feito “esforços” junto à Caixa Econômica Federal para fazer o primeiro depósito do programa até março.

Já o presidente Lula comentou na ocasião que é necessário acabar com a expressão "gasto" quando se refere à educação e utilizar o termo "investimento". "Não há experiência de nenhum país do mundo que consiga se desenvolver sem que antes tivesse feito investimento na educação", declarou.

Como funcionará o programa

Os quase 2,5 milhões de estudantes brasileiros inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) receberão parcelas mensais de R$ 200 para permanecerem no ensino médio. Haverá ainda um bônus para quem se inscrever no Exame Nacional da Educação (Enem) no último ano, mais R$ 200.

A assiduidade e a aprovação em cada ano também serão bonificadas. Confira:

Matrícula: R$ 200 por ano

Frequência: R$ 1,8 mil distribuído em nove parcelas (R$ 200 cada)

Conclusão: R$ 1 mil em parcela única, ao ser aprovado em cada ano letivo

