CB Correio Braziliense

O nome da operação é uma alusão ao deus da justiça na mitologia nórdica - (crédito: Divulgação/Polícia Federal)

A Polícia Federal deflagrou a Operação Forseti com o objetivo de combater o abuso sexual infantil, nesta terça-feira (30/1), na Paraíba. Um professor foi preso em flagrante pela acusação de abuso sexual infantil. Na casa dele, os agentes federais apreenderam arquivos de imagens e vídeos contendo abusos sexuais contra vítimas do crime.

Os agentes federais realizaram o cumprimento do mandado de busca e apreensão contra o professor de 36 anos de idade, que não teve o nome revelado. A prisão ocorreu no bairro de Mangabeira, em João Pessoa, onde o docente atuava em sua residência com aulas de reforço escolar.

De acordo com a Polícia Federal, o nome da operação é uma alusão ao deus da justiça na mitologia nórdica, Forseti, que também era considerado uma força de paz.