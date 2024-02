Professores do DF fazem protesto por descumprimento de acordo de greve

PC Priscila Crispi

Crédito: Carlos Vieira CB/DA Press. Brasília DF. Cidades. Assembléia do Sinpro. Rodoviária. - (crédito: <<<>>> )

Mais de mil professores realizam, nesta quarta-feira (7), ato em defesa da educação pública no Distrito Federal, segundo estimativa do Sindicato dos Professores no Distrito Federal (Sinpro-DF). Os manifestante se deslocaram da Rodoviária do Plano Piloto em direção ao Conic, panfletando e abordando a população que transitava pela área.

"O ato denuncia a falta de cumprimento do acordo de greve de 2023. Nós suspendemos a greve, na ocasião, porque foi apresentado um documento de compromissos do GDF e alguns itens desse documento estão sendo descumpridos, como, por exemplo, a participação dos professores do contrato temporário no planejamento pedagógico da rede, que se inicia hoje", explicou Letícia Montandon, diretora do Sinpro.

Segundo ela, a rede conta com mais 16 mil professores em contrato temporário, o que significa que de cada 10 profissionais, sete estão nessa situação. "Isso inviabiliza o planejamento do ano letivo. Como que uma rede vai planejar se não tem professor para isso? Então, a gente veio até a rodoviária nessa data para poder fazer a semana pedagógica na rodoviária, que é uma forma de dialogar com a sociedade e contar o que está acontecendo: o sucateamento da educação pública no DF", afirmou, pontuando que as aulas, que iniciam em 19 de fevereiro, deve acontecer em meio à falta de merenda e transporte.































< >

Na pauta da manifestação está, ainda, a convocação dos aprovados no último concurso público para as vagas efetivas que, hoje, são ocupadas pelos temporários. "Muitos professores aguardam o chamamento do único concurso que o Ibaneis fez em seus dois mandatos, que foi o concurso de 2022", completou a sindicalista.

O Governo do Distrito Federal (GDF) nomeou, na última semana de 2023, 812 educadores aprovados no último concurso. Segundo estimativa da Comissão de Educação da Câmara Legislativa do DF (CESC/CLDF), a carência de docentes na rede chega a mais de 15 mil profissionais.