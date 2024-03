Dia do Pi: entenda por que 14 /3 é celebrado por entusiastas da matemática

AE Agência Estado

Nesta quinta-feira (14/3), entusiastas da Matemática e das Ciências Exatas celebram o Dia do Pi - (crédito: Gerd Altmann por Pixabay)

No dia 14 de março, entusiastas da Matemática e das Ciências Exatas celebram o Dia do Pi. O número é uma constante representada pela letra grega p, que dá nome a ele. Essa data foi escolhida para a homenagem em função do modelo norte-americano para representação de datas. Lá o mês aparece primeiro que o dia, dessa forma, a data 03/14 mostra o padrão inicial da sequência de Pi: 3,14.

O número Pi é a razão entre o comprimento de uma circunferência e seu diâmetro, aproximadamente igual a 3,14. O número Pi aparece em diversas fórmulas e pode ser encontrado no cotidiano de diferentes maneiras, desde obras da engenharia até cálculos da astronomia, isso porque se trata de um dos algarismos mais importantes da matemática.

"Ele é usado, por exemplo, para calcular áreas de círculos, volumes de esferas, perímetros de circunferências, e em equações que descrevem fenômenos físicos envolvendo movimento circular", explica Daniel Ferretto, matemático pela Universidade Federal de Santa Catarina.

O Pi é um número irracional e infinito, o que significa que sua representação decimal não termina nem se repete. "Até o momento, os cálculos mais precisos alcançaram trilhões de casas decimais, demonstrando a extensão e complexidade desse número", comenta.



É por esse motivo que o valor de Pi pode ser representado de inúmeras maneiras, não há uma definição exata. Depois do 3,14 há, literalmente, uma infinidade de outros números que nem mesmo computadores foram capazes de precisar.

O matemático explica que a origem do número é voltada à antiguidade, com evidências de cálculos aproximados por egípcios e babilônios por volta de 1700 a.C. Na Grécia antiga, Arquimedes também teria adicionado contribuições significativas para entender o Pi.

De acordo com Ferretto, se relacionando à geometria das circunferências, o conceito foi refinado ao longo da história da Matemática, atingindo na sua representação moderna como uma constante fundamental nas Ciências Exatas.

A data em comemoração ao número foi registrada pela primeira vez em 1988, em uma iniciativa do físico Larry Shaw com o intuito de promover a Matemática entre os norte-americanos. O dia marca ainda eventos relevantes envolvendo estudiosos das Ciências Exatas como o aniversário do físico Albert Einstein e a morte do também físico Stephen Hawking.