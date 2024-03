Secretaria confirma perseguição a aluno em escola da Asa Norte

DD Darcianne Diogo MS Mariana Saraiva

bullying cidades 1804 - (crédito: kleber sales/DB/D.A Press)

Um estudante de 15 anos do 8º ano do Centro de Ensino Fundamental (CEF) 7 da Asa Norte foi perseguido, chutado e levou cusparadas no rosto na manhã de terça-feira (12/3). O adolescente saiu da escola ao fim da aula em direção ao ponto de ônibus. No caminho começou a ser perseguido pelos colegas. Assustado com a situação, ele embarcou no primeiro ônibus que passou e só depois pegou o coletivo correto para casa. Segundo pais de outros alunos, a situação se deu por causa de bullying.

Na rede social da escola, diversas pessoas se comoveram com o ocorrido. "A briga de ontem (terça-feira, 12/3) foi realmente lamentável. Esperamos que o Batalhão Escolar que deveria estar na escola para prevenir isso, agora precisa ficar" contou a internauta. Pais de outros estudantes ainda não sabem o motivo das agressões. "Houve uma briga entre os alunos do CEF 7 ontem (terça-feira, 12/3) na W3 quando estavam indo embora", cobrou uma internauta.

Questionada, a Secretaria de Educação (SEE-DF) informou que a direção do centro de ensino, ao tomar conhecimento do caso, acionou imediatamente o Batalhão Escolar para que seja iniciada a apuração da agressão na Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA I). A escola também orientou que a mãe da vítima registrasse um boletim de ocorrência.

"A SEE-DF informa ainda que os responsáveis pelo estudante foram atendidos nessa terça-feira (12/3) na escola, para maiores esclarecimentos dos fatos e identificação de todos os envolvidos. A equipe gestora tomará todas as providências cabíveis em relação aos agressores", afirmou em texto.

A pasta enfatiza que a escola prestou todo o apoio necessário à vítima e à família. "A SEE- DF repudia veementemente qualquer forma de violência dentro ou fora das nossas unidades escolares. E está comprometida em tomar todas as medidas cabíveis para garantir a segurança e integridade de nossa comunidade escolar", finalizou.