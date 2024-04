Samara Felippo denuncia racismo contra a filha em escola de SP

GB Gabriella Braz

Samara Felippo denuncia caso de racismo contra filha - (crédito: Reprodução/Instagram)

A atriz Samara Felippo denunciou um caso de racismo sofrido pela filha mais velha, de 14 anos, em escola particular na zona oeste de São Paulo. Segundo denúncia da artista em um grupo de pais no WhatsApp, a criança teve o caderno furtado por duas estudantes, que entregaram o material ao achados e perdidos da instituição com folhas arrancadas e ofensas racistas escritas em uma das páginas. O caso aconteceu na última segunda-feira (22/4).

A escola Vera Cruz enviou um e-mail aos pais do 9º ano, série em que a filha da atriz está, mas não emitiu comunicado público até o momento. De acordo com a instituição, as alunas foram suspensas por tempo indeterminado e impedidas de participarem de viagem escolar. Samara Felippo pede a expulsão das autoras.

"Ainda estou digerindo tudo e talvez nunca consiga, cada vez que olho o caderno dela ou vejo ela debruçada sobre a mesa refazendo cada página dói na alma. Choro. É um choro muito doído. Mas agora estou chorando de indignação também", desabafou a atriz ao denunciar o caso.

A artista afirmou ainda que ocorrido não é um caso isolado e afirmou que pode tirar as filhas do Vera Cruz caso "a escola não se reposicione". “(Ela) só queria fazer parte de uma turma e era excluída de trabalhos, grupos, passeios, aceitava qualquer migalha e deboche feito pelas mesmas garotas, e seu nome sempre era jogado em fofocas, disse me disse e culpada por atos que não cometia", relatou.

No comunicado emitido pela escola e obtido pelo jornal Estado de S.Paulo, o coordenador da instituição afirmou que a criança procurou a professora e foi acolhida no momento do fato. "Desde o primeiro momento, mantivemos contato constante com a família da aluna vítima dessa agressão racista, assim como permanecemos atentos para que ela não fique demasiadamente exposta e seja vítima de novas agressões. Na circular enviada a todas as famílias no mesmo dia, solicitamos que todos conversassem com seus filhos sobre o ocorrido, e, na terça-feira, dia 23 de abril, duas alunas do 9º ano e suas famílias compareceram à escola, responsabilizando-se pelos atos", declarou o coordenador do Vera Cruz Daniel Helene.



Nas redes sociais, a atriz agradeceu o apoio e aproveitou para mandar um recado importante. “Agradeço profundamente o carinho, mas crianças/adolescentes brancos não sofrem racismo. Podem sim ser excluídas, sofrerem bullying entre outras violências, mas não existe racismo reverso!”. Mãe de duas meninas, fruto do casamento com o jogador de basquete Leandrinho, Samara usa as redes sociais para falar sobre o papel de pessoas brancas na luta antirracista.

* Com informações de Agência Estado.