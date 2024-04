Bett Brasil: aplicativo novo avalia alfabetização de crianças em tempo real

LC Lara Costa*

Foi lançado, no 2º dia da Bett Brasil, o Fluencímetro, uma ferramenta de leitura disponível para os anos iniciais do ensino fundamental da rede paulista, que integra as ações da educação de São Paulo e está disponível em 17 estados e nove países.

A atividade foi criada pelo Elefante Letrado, plataforma de leitura para escolas, e disponibilizado pelo Alfabetiza Juntos, programa da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP), para a alfabetização de crianças nos anos iniciais do ensino fundamental.



O Fluencímetro pode ser acessado por todos os professores dos anos iniciais do ensino fundamental e pelas 560 mil crianças, de 6 a 10 anos, matriculadas do 1º ao 5º ano nas 1.389 unidades da Seduc-SP. O teste de fluência, por sua vez, pode ser aplicado entre o 2º e o 5º ano, que concentram meio milhão de alunos regulares.



“Com essa ação, a Educação de São Paulo está expandindo o olhar para o processo de alfabetização em todo o primeiro ciclo do ensino fundamental, mais um passo do Alfabetiza Juntos SP. Nós temos uma meta de alfabetizar 90% dos estudantes do 2º ano até 2026. Na avaliação da fluência de leitura já em curso, os resultados apontam que estamos no caminho certo e já temos 64% de leitores iniciantes e fluentes. É preciso garantir a equidade e esse patamar também para estudantes matriculados nas outras turmas dos anos iniciais”, afirma o secretário da Educação, Renato Feder.



Como funciona



No teste, os estudantes devem ler um texto e o áudio é disponibilizado em uma área de trabalho exclusiva do professor regente da sala. A ferramenta oferece ao docente a comparação entre o texto original e o teste de cada aluno e os classifica, a partir da fluência e tempo de leitura, entre os níveis abaixo do básico, básico, adequado e avançado.



O resultado do teste aparece automaticamente na área de trabalho do professor, que consegue comparar os resultados de toda a turma e, ainda, a evolução de cada criança ao longo das edições ao longo do ano.

Em 2024, a Seduc-SP organizará três edições do teste para os alunos dos anos iniciais. A primeira delas acontece entre os dias 22 de abril e 9 de maio.



No cronograma sugerido pela Secretaria da Educação, as escolas e os professores podem aplicar os testes nas seguintes datas: de 22 a 26 de abril, para estudantes do 4º e 5º anos; e de 29 de abril a 6 de maio, para estudantes do 2º e 3º anos. Entre 7 e 9 de maio, as unidades podem organizar a repescagem, para estudantes ausentes nas datas de aplicação.



Mais leitura



Para desenvolver a competência leitora, as crianças têm acesso a cerca de 500 títulos literários no sistema operacional, que podem ser acessados por meio de tablets e computadores das escolas ou até mesmo do celular dos pais e responsáveis.



O acervo do programa é um apoio e complemento ao processo de leitura que acontece dentro das salas de aula, e pode ser apresentado de duas formas: para leitura ou audição.



Dentro da ferramenta, são disponibilizadas obras de diferentes gêneros textuais, como contos, poesias, crônicas e fábulas, classificados e mostrados na estante virtual de acordo com os níveis de proficiência do leitor — abaixo do básico, básico, adequado e avançado. Nas turmas de anos iniciais das escolas estaduais, os livros ficam em estantes dentro das salas de aula, para que o acesso aos materiais seja livre e constante.

