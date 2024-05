Ensino sobre identidade de gênero nas escolas é proibido no Reino Unido

DO Débora Oliveira

A nova medida é válida para escolas da Inglaterra - (crédito: Reprodução Freepik)

O governo do Reino Unido anunciou novas diretrizes adotadas pelo Ministério da Educação. Ao falar sobre as novas medidas, o primeiro-ministro conservador Rishi Sunak pontuou que as novas orientações garantem que as crianças não serão “expostas a conteúdos perturbadores”. Entre as novas medidas adotadas, está a proibição de aulas sobre identidade de gênero e lições sobre educação sexual para menores de nove anos.

Segundo o governo, existem vários relatos no país de “materiais perturbadores sendo usados nas aulas de Educação sobre Relacionamento, Sexo e Saúde” nas escolas. “A contestada teoria da identidade de gênero não será ensinada (nas escolas).No ensino secundário, os alunos aprenderão sobre características legalmente ‘protegidas’, como a orientação sexual e a mudança de gênero. Mas a orientação atualizada é clara de que as escolas não devem ensinar sobre o conceito de identidade de gênero”, diz a nova regra governamental.



Em casos de dúvidas dos estudantes em relação ao tema, o governo sugere que os professores digam que este é “um assunto contestado” e que mudem de assunto. A ministra da Educação, Gillian Keegan, pontuou que as orientações do governo sobre a educação sexual tem como objetivo impedir a propagação da “ideologia de gênero” que “ignora o sexo biológico” em algumas escolas. “O sexo biológico é a base do relacionamento, do sexo e da educação para a saúde – e não essas opiniões contestadas”, disse ela.



A nova medida é válida para escolas da Inglaterra. Em relação aos outros países que compõem o Reino Unido, como a Escócia, Irlanda do Norte e País de Gales, os governos têm autonomia em algumas áreas, inclusive no setor de educação.



As propostas governamentais, anunciadas poucos meses antes das eleições gerais, que devem acontecer antes do final de janeiro de 2025, são a primeira grande revisão em cinco anos da educação sexual nas escolas.