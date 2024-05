Portugal envia 300 quilos de roupas de inverno para vítimas de enchentes no RS

Raimundo Carreiro, embaixador do Brasil em Portugal, ao lado das doações que foram enviadas ao Brasil - (crédito: Embaixada do Brasil em Portugal)

Lisboa — Com apoio da embaixada do Brasil, um voo da Latam partiu nesta sexta-feira (17/05) de Lisboa com doações para as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. Segundo o embaixador Raimundo Carreiro, foram enviados 300 quilos de roupas de inverno — casacos, ededrons e cobertores — em razão das baixas temperaturas no sul do país.

“Essa é a primeira remessa de bens doados pela comunidade brasileira em Portugal e por cidadãos portugueses. Outros voos estão sendo negociados”, disse.



A estimativa é de que as doações colhidas em Portugal passem de 200 toneladas. O embaixador garantiu que tudo será enviado ao Brasil, graças a parcerias entre as autoridades portuguesas, o governo do Brasil e a sociedade civil local. O voo Latam JJ 8147 decolou de Lisboa às 9h50 (horário local) e pousará em São Paulo. A empresa aérea doou o espaço e o mesmo deve ocorrer no caso de outras companhias que fazem voos entre Brasil e Portugal.



O Itamaraty tem recomendado, no entanto, que os doadores priorizem ajudas em dinheiro, por meio de PIX fornecido por instituições credenciadas. É que fica mais fácil adquirir os produtos que a população está precisando neste momento. O governo brasileiro foi obrigado a agir para conter a disseminação de fake news espalhadas em Portugal, principalmente, pelo líder da extrema direita, André Ventura, do partido Chega. Em nenhum momento a embaixada do Brasil se negou a receber as doações feitas pelos brasileiros e pelos portugueses, como ele disse.