Governo do RS suspende aulas em Porto Alegre e outros dois municípios

Previsão é de chuva na capital gaúcha desde a manhã desta segunda-feira (27/5). - (crédito: Henrique Lessa / CB / DA Press)

Devido às previsões meteorológicas na região, que indicam uma quantidade maior de chuvas para os próximos dias, o governo do Rio Grande do Sul optou por suspender as aulas na rede estadual de ensino nas próximas segunda e terça-feira (27 e 28/5) em três cidades: Porto Alegre, Pelotas e Rio Grande.

“As prefeituras dessas três cidades também suspenderam as aulas nas mesmas datas na rede municipal. Na Capital, também foi determinado pelo Executivo municipal a suspensão de aulas na rede particular”, informa, em nota, o governo do estado.

Em Porto Alegre, as aulas na rede pública e privada estão fechadas desde a última sexta-feira (24/5), em virtude da volta das chuvas mais intensas na região metropolitana da capital. Além das precipitações, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para o aumento do frio, com a temperatura mínima chegando a 9ºC e a máxima a 16ºC, no primeiro dia útil da semana.

Segundo um levantamento conduzido pelo governo do estado, até este domingo (26/5), 246 mil alunos ainda não voltaram às aulas, o que corresponde a cerca de um terço de todos os estudantes. Além disso, seis cidades suspenderam a volta às aulas desde a última sexta: Porto Alegre, São Leopoldo, Estrela, Guaíba, Santana do Livramento e Gravataí.