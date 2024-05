Aulas são retomadas no município gaúcho de Lajeado

AG Aline Gouveia

As aulas da rede municipal em Lajeado, no Rio Grande do Sul, retornaram na quarta-feira (15/5). As atividades na rede de ensino estavam suspensas desde o começo do mês em função das cheias que atingiram a cidade. A prefeitura havia tentado retomar o calendário letivo na semana passada, mas o nível do rio Taquari voltou a s subir e a programação não pôde ser seguida.

Agora, as crianças foram realocadas para outras escolas por causa dos impactos causados pelas enchentes no município gaúcho.

Segundo a Secretaria de Educação, a escola municipal de educação infantil Risque Rabisque foi atingida e teve perda total da estrutura. Sendo assim, os 116 alunos passaram a ser atendidos de outra forma. As famílias foram contatadas para realocação das crianças em outras escolas infantis do município.

"Os alunos das turmas C e D (3 e 4 anos) passam a ser atendidos em outras escolas da rede municipal, a partir de segunda-feira (20/5), assim como os servidores desta unidade passam a desempenhar suas funções em outras escolas municipais. Os alunos menores serão atendidos em outras escolas, mediante compra de vagas pelo município", informa a pasta.

A escola de ensino fundamental Alfredo Lopes da Silva também teve a estrutura atingida danificada. Portanto, os alunos do pré ao 5º ano serão atendidos na escola Francisco Oscar Karnal, no Bairro Santo Antônio, e alunos de 6º a 9º ano serão atendidos na unidade escolar Campestre. Os professores também serão realocados para essas duas escolas.

A secretária municipal da Educação, Adriana Vettorello, pontua que muitos profissionais das escolas municipais foram afetados e atingidos pela enchente do início de maio e outros, que residiam em municípios vizinhos a Lajeado, hoje estão com dificuldade de acesso devido às pontes que ruíram, como é o caso de Arroio do Meio.

Na escola de educação infantil Pequeno Lar não serão atendidos alunos do berçário. A unidade atenderá somente alunos das turmas A, B, C e D (1 a 4 anos) por causa da falta de servidores que também foram atingidos pela enchente. Já a Cantinho da Alegria atenderá somente as turmas C e D.

