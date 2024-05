Alfabetização no 2° ano do fundamental supera índice pré-pandemia

VC Victor Correia

Dado foi divulgado em solenidade no Palácio do Planalto com a presença do presidente Lula, ministros e governadores - (crédito: Victor Correia/CB/DA.Press)

O índice de alfabetização das crianças brasileiras no 2° ano do ensino fundamental superou o patamar pré-pandemia e atingiu 56% no ano passado. A informação foi divulgada nesta terça-feira (28/5) durante evento no Palácio do Planalto com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do ministro da Educação, Camilo Santana, governadores e secretários estaduais de Educação.

O dado foi levantado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), e compõe o Indicador Criança Alfabetizada, criado no ano passado com avaliações aplicadas em 85% dos alunos da rede pública de educação. Comparado ao Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), o novo índice é 20 pontos percentuais maior do que o registrado pelo Saeb em 2021, e um ponto maior do que o índice de 2019.

Segundo o Ministério da Educação (MEC), o objetivo é atingir 80% de alfabetização no 2° ano do fundamental até 2030, de forma progressiva. Para 2024, a meta é de 60%, 64% em 2025, 67% em 2026, 71% em 2027, 74% em 2028, 77% em 2029 e 80% em 2030.