Inscrições para voluntários no Programa DF Alfabetizado abrem na quarta

A partir desta quarta-feira (29/5) até às 18h do dia 5 de junho, alfabetizadores, tradutores-intérpretes de Libras e coordenadores podem se candidatar em caráter voluntário ao Programa Brasil Alfabetizado (PBA), do Ministério da Educação (MEC). O programa está instituído no Distrito Federal como DF Alfabetizado e funcionará por meio de dois editais de processo seletivo simplificado. A decisão foi publicada pela Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF), na segunda-feira (27/5), no Diário Oficial do DF (DODF).

As inscrições para alfabetizadores e tradutores-intérpretes de libras voluntários e coordenadores voluntários podem ser realizadas com o preenchimento de formulários on-line.

A primeira edição do Programa DF Alfabetizado, realizado na capital federal em 2012, mostrou o potencial do edital para alcançar comunidades em diferentes tempos e espaços. Foram cinco edições do DF Alfabetizado, sendo a última em 2018, e um total de 30 mil pessoas alfabetizadas em toda a unidade da federação.

A iniciativa traz esperança e oportunidade para pessoas jovens, adultas e idosas que ainda se encontram em situação de analfabetismo, fortalece a Educação de Jovens e Adultos (EJA), combate o analfabetismo adulto e promove a inclusão social por meio da educação.

“O Programa DF Alfabetizado é uma ação eficaz ao desafio de combate ao analfabetismo, alcançando lugares que as escolas ainda não alcançam. É uma oportunidade de transformação para aqueles que buscam o conhecimento, o desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita e o exercício de sua cidadania”, ressaltou a diretora de Educação de Jovens e Adultos (Dieja) da SEEDF, Lilian Sena.



Como funciona

Uma das características do DF Alfabetizado é sua capacidade de alcançar áreas remotas e desfavorecidas, onde a educação formal é escassa. Além de promover a alfabetização, o programa incentiva a continuidade dos estudos, permitindo que os participantes concluam o ensino fundamental e médio através da Educação de Jovens e Adultos.

Os candidatos a alfabetizadores deverão realizar a busca ativa e a captação de alunos para formar suas turmas, que serão validadas e cadastradas durante o processo seletivo. As aulas estão previstas para começar dia 15 de julho, e os espaços para as turmas devem ser organizados pelos alfabetizadores, conforme as necessidades da comunidade.

Espera-se que esta edição do Programa DF Alfabetizado alfabetize 2.500 pessoas a partir de 15 anos, com a abertura de 100 turmas distribuídas por todas as Regiões Administrativas. Essas turmas serão acompanhadas pelas 14 Coordenações Regionais de Ensino, garantindo que a iniciativa alcance diversas comunidades, especialmente aquelas onde a escola ainda não chega.

As turmas podem funcionar nos turnos matutino, vespertino e noturno, conforme a necessidade da comunidade, e terão uma duração de seis meses, de julho a dezembro de 2024. Para mais detalhes, é possível acessar o Manual do Programa DF Alfabetizado.



Remuneração dos Voluntários

Os voluntários selecionados para atuar no DF Alfabetizado receberão uma bolsa-auxílio mensal para cobrir despesas relacionadas às suas atividades no programa. Os valores das bolsas, fornecidas pela SEEDF, são provenientes do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e do Tesouro do Distrito Federal.



Conforme o edital publicado no DODF, os alfabetizadores e tradutores-intérpretes de Libras com uma turma ativa receberão uma bolsa-auxílio mensal de R$ 1.200. Já os coordenadores selecionados receberão R$ 1.400.



* Com informações da Agência Brasília