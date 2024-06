Enem 2024: inscrições são prorrogadas até o dia 14 de junho

FA Francisco Artur

As provas do Enem estão prevista para ocorrer nos dias 3 e 10 de novembro - (crédito: Luis Nova/CB)

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 teve inscrições prorrogadas até o dia 14 de junho. A informação foi publicada nesta sexta-feira (7/6), pelo ministro de Educação, Camilo Santana. A prorrogação dará mais uma semana para o estudante confirmar a participação nas provas, previstas para ocorrer em novembro.

Até então, o prazo para se inscrever nas provas terminaria neste sexta-feira. Segundo Camilo Santana, a prorrogação da inscrição do Enem teve, entre outras justificativas, a situação de calamidade vivida pela população do Rio Grande do Sul.

"Estudantes do Rio Grande do Sul e de todo o Brasil agora têm mais uma semana para se inscrever pela Página do Participante. Os concluintes do ensino médio em escola pública não pagam taxa de inscrição", publicou em uma rede social.

Na publicação, Camilo Santana também afirmou que quase 100% dos estudantes do último ano do ensino médio de Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe já se inscreveram no Enem.



Como se inscrever

As inscrições para o Enem podem ser realizadas pela página oficial do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão vinculado ao Ministério da Educação (MEC) que é responsável pela aplicação e preparação do exame.