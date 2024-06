CB Correio Braziliense

Para entrar no cursinho, os candidatos realizarão o "Vestibulinho" - (crédito: Galt/Divulgação)

O cursinho voluntário Galt Vestibulares está com inscrições abertas para o processo seletivo para o cursinho preparatório para o Enem. Podem participar alunos da rede pública de ensino ou bolsistas da rede privada. São ofertadas 240 vagas e as inscrições vão até o dia 19 de junho.

Além de aulas gratuitas semanais, os alunos terão acesso à atividades extras como simulados, apoio psicológico, monitoria e aulões interdisciplinares. As aulas serão realizadas de forma presencial no turno vespertino e online no período noturno.

O Galt Vestibulares é uma organização sem fins lucrativos que conta com mais de 150 voluntários. Desde 2015 atuando como como cursinho pré-vestibular em Brasília, a organização já impactou mais de 2.300 estudantes de todas as Regiões Administrativas do Distrito Federal além de cidades do Entorno.

Para participar do processo seletivo os candidatos devem efetuar o pagamento de uma taxa simbólica de R$ 15 e preencher o formulário de inscrição. Para os candidatos que não possuem CadÚnico, será solicitado o envio de alguns documentos para avaliação socioeconômica.

Para entrar no cursinho, os candidatos realizarão o “Vestibulinho”, que é uma prova elaborada com conhecimentos gerais do ensino médio. A prova será realizada no dia 23 de junho. Depois, os candidatos aprovados serão chamados para a segunda fase, onde ocorrerá a entrevista social.

Os interessados em realizar suas inscrições deverão acessar o site www.galtvestibulares.com.br