ME Maria Eduarda Lavocat

Medalha de ouro que serão concedidas na cerimônia - (crédito: Divulgação Omep)

O Rio de Janeiro recebe, nesta terça-feira (11/6), a cerimônia nacional de premiação da 18ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep). A competição, realizada pelo Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), é a maior do país e reúne estudantes de todo o Brasil.

Na ocasião, 650 alunos serão contemplados com medalha de ouro e uma honraria que será concedida com a presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, os ministros Camilo Santana (Educação) e Luciana Santos (Ciência, Tecnologia e Inovação), além do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes.

A edição teve mais de 18,3 milhões de participantes, do 6º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio; e 55,3 mil escolas públicas e privadas em 99,8% dos municípios brasileiros. Neste ano, a solenidade retorna ao RJ, cidade-sede do IMPA, após seis anos em outras localidades.

Além das 650 medalhas que serão entregues na solenidade, a Omep já distribuiu 1.950 medalhas de prata, 5.850 medalhas de bronze nacionais e 48.163 menções honrosas em solenidades regionais. Os medalhistas nacionais também são convidados a participar do Programa de Iniciação Científica (PIC Jr.) para incentivar os estudantes no desenvolvimento acadêmico. A iniciativa oferece uma bolsa de R$ 300 aos alunos de escolas públicas que integram o programa.

*Estagiária sob supervisão de Marina Rodrigues