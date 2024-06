Professor é preso suspeito de estuprar alunas durante aulas em Minas

IC Izabella Caixeta - EM

Professor de educação física é acusado de abusar de alunas durante as aulas - (crédito: Reprodução/Pexels)

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu um professor de educação física, de 56 anos, quando chegava ao seu local de trabalho, em uma escola da rede pública de ensino em Itajubá, no sul do estado. Ele é suspeito de abusar de alunas.

As vítimas teriam entre 9 e 10 anos. De acordo com as investigações, o suspeito cometia o crime durante a prática de exercícios físicos nas aulas que ministrava.



A prisão foi realizada pela equipe da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, da Delegacia Regional em Itajubá. O suspeito, investigado por estupro de vulnerável, foi encaminhado ao sistema prisional e está à disposição da Justiça.