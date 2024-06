Belo Horizonte vai sediar o 45º Congresso da Ubes

ME Maria Eduarda Lavocat

Jade Beatriz, atual presidente da Ubes - (crédito: Divulgação Ubes)

A 45ª edição do Conubes, Congresso Nacional da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, ocorrerá entre os dias 14 e 16 de junho em Belo Horizonte, no Estádio Jornalista Felippe Drummond, mais conhecido como Mineirinho. Após ser adiado por causa das inundações no Rio Grande do Sul, o maior encontro de estudantes secundaristas da América Latina retorna com a expectativa de reunir mais de 5 mil estudantes de todo o país para debates sobre educação e política.

O evento, que é tradicionalmente um dos mais importantes para a juventude estudantil, terá como eixo central o debate sobre o Novo Ensino Médio, os rumos da educação e a conjuntura política, um novo Plano Nacional de Educação e a crise climática. Além dos debates, o encontro também contará com mostras científicas e culturais, shows e a eleição da nova direção da Ubes, no domingo (16), que será responsável pela condução da entidade nos próximos dois anos.

"O Congresso da UBES é historicamente um dos mais importantes espaços de encontro e debates entre estudantes secundaristas no país. É pelo movimento estudantil que muitas lideranças da sociedade civil se formam. Por isso, é um epicentro de encontro entre juventude e política.

Nesta edição, em Belo Horizonte, esperamos dez mil jovens de todo país, trazendo sua cultura, especificidades de cada região", avalia Jade Beatriz, presidente eleita no último congresso da entidade, em 2022.

Um dos debates promovidos pelo evento contará com a participação da ministra de Igualdade Racial, Anielle Franco, e do deputado federal Orlando Silva (PCdoB-SP), em um debate sobre racismo e violência contra a juventude negra, a partir das 14h de sexta-feira (14). A partir das 19h do mesmo dia, a ministra de Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, também estará presente em um Ato Político Cultural, onde será entregue uma carta de reivindicações dos estudantes ao governo.

As inscrições para o Conubes 2024 ainda estão abertas e podem ser feitas por todos os estudantes secundaristas do Brasil, incluindo escolas técnicas, ensinos fundamental e médio, cursinhos. Os participantes têm a opção de se registrar como delegados, com voz e voto ativos nas decisões do congresso, ou como observadores, para participar apenas como observadores de todas as atividades do evento.

A União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (Ubes) é a organização nacional que defende os interesses dos estudantes do ensino médio, técnico e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) em todo o Brasil. Com mais de sete décadas de história, a Ubes desempenha um papel crucial na proteção dos direitos dos estudantes secundaristas, promovendo debates, mobilizações e iniciativas em prol de uma educação de excelência.





"O Congresso da UBES é historicamente um dos mais importantes espaços de encontro e debates entre estudantes secundaristas no país. É pelo movimento estudantil que muitas lideranças da sociedade civil se formam. Por isso, é um epicentro de encontro entre juventude e política. Nesta edição, em Belo Horizonte, esperamos dez mil jovens de todo país, trazendo sua cultura, especificidades de cada região", avalia Jade Beatriz, presidente eleita no último congresso da entidade, em 2022.