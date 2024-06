Fecap abre inscrições para bolsa de estudos do ensino médio e técnico

CB Correio Braziliense

Inscrições vão até 30 de julho. - (crédito: Divulgação.)

A Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (Fecap) está com inscrições abertas para o processo seletivo de 70 bolsas de estudos destinadas a estudantes egressos do ensino fundamental e que vão cursar o ensino médio em 2025. Além da bolsa, o programa contempla outros recursos, como vale-alimentação, vale-transporte, material didático e uniforme. As inscrições seguem até 30 de agosto e podem ser feitas no site da Vunesp.

Para se inscrever, é necessário estar cursando o 9º ano do ensino fundamental em 2024. Das 70 vagas disponíveis, 46 serão destinadas a alunos com renda familiar per capita bruta de até um salário mínimo e meio, ou seja, R$ 2.118, e outras 24 bolsas de estudo serão para alunos com renda familiar per capita bruta de R$ 4.236, equivalente até três salários mínimos.

A prova do processo seletivo será realizada em 22 de setembro, num domingo, das 14h às 17h, na sede da Fecap, localizada na avenida da Liberdade, 532, em São Paulo. No dia da prova, o aluno deve estar munido de documento oficial de identidade original e com foto atualizada, lápis preto, borracha, caneta esferográfica transparente com tinta na cor preta. Ao ser aprovado nesta primeira etapa, o aluno será submetido a avaliação socioeconômica.

Além disso, os alunos contemplados também podem escolher um curso técnico oferecido pela instituição. Entre os 11 cursos oferecidos, estão o de inteligência artificial (IA) e o de cibersegurança, que acaba de ser inaugurado para a primeira turma de 2025 e também o primeiro no país.

“A bolsa de estudos dá condições de acesso a uma instituição centenária e que promove ao aluno o desenvolvimento acadêmico e profissional por meio de cursos técnicos que levam um aprendizado diferenciado, como inteligência artificial e cibersegurança, em que somos pioneiros. Queremos empoderar o estudante, que vai passar a ter condições de protagonizar a própria vida e promover mudanças positivas para sua futura carreira”, comenta o diretor do Colégio Fecap, Marcelo Krokoscz.