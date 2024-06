YR Yasmin Rajab

Os candidatos deverão levar caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente, o comprovante de inscrição e o documento de identidade original - (crédito: Gil Ferreira/Agência CNJ)

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) divulgou informações sobre as provas do concurso para técnico judiciário e analista judiciário, marcadas para 30 de junho. A publicação saiu no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira (18/6).

Os participantes poderão conferir o local de realização das provas a partir de 21 de junho, no site do Cebraspe, banca organizadora.

Leia também: Concurso da Casa da Moeda para técnico de segurança é homologado

Os exames para analista ocorrerão no turno matutino, com tempo de aplicação de 5 horas. Os portões serão fechados às 8h (horário oficial de Brasília). O indicado é comparecer ao local com antecedência mínima de 1 hora.

Já os candidatos para técnico farão as provas no turno vespertino, com tempo de aplicação de 4 horas e meia. Os portões serão fechados às 15h30.

Os candidatos deverão levar caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente, o comprovante de inscrição e o documento de identidade original.

Serão eliminados do concurso aqueles que, durante a realização das provas, forem surpreendidos com:

Aparelhos eletrônicos, tais como: wearable tech, máquinas calculadoras, agendas eletrônicas e(ou) similares, telefones celulares, smartphones, tablets, ipods, gravadores, pen drive, mp3 player e(ou) similar, relógio de qualquer espécie, alarmes, chaves com alarme ou com qualquer outro componente eletrônico, fones de ouvido e(ou) qualquer transmissor, gravador e(ou) receptor de dados, imagens, vídeos e mensagens etc.

Óculos escuros, protetor auricular, lápis, lapiseira/grafite, marca-texto e(ou) borracha

Quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc.

Qualquer recipiente ou embalagem que não seja fabricado com material transparente, tais como: garrafa de água, suco, refrigerante e embalagem de alimentos (biscoitos, barras de cereais, chocolate, balas etc.).

Sobre o concurso

O concurso público do Conselho Nacional de Justiça oferta 60 oportunidades para técnico judiciário e analista judiciário, em diversas áreas de atuação. Para concorrer, é necessário ter concluído nível superior completo.

Os salários variam entre R$ 8.529,65 (técnicos) e R$ 13.994,78 (analistas), além de diversos benefícios.

Os candidatos serão avaliados por meio das etapas de provas objetivas e discursivas e avaliação de títulos.