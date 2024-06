Diretor do DCE da UnB é detido durante votação do Novo Ensino Médio

HD Helena Dornelas

A comissão aprovou, em votação simbólica o projeto de lei - (crédito: Reprodução/Instagram/@dceunb)

Um conflito entre seguranças e estudantes que manifestavam durante a votação do projeto que define as regras para o Novo Ensino Médio, na Comissão de Educação do Senado, acabou com o diretor do Diretório Acadêmico da Universidade de Brasília preso pela Polícia Legislativa.

Um vídeo publicado pelo Diretório Acadêmico da Universidade de Brasília mostra o diretor da agremiação sendo retirado do local de forma violenta. Pelas redes sociais o DCE Honestino Guimarães alegou que "diversos estudantes que estavam manifestando contra foram agredidos e entre eles Caio Sad diretor do DCE e estudante de geografia."

"Não aceitamos tal postura não dá pra falar de educação sem a participação dos estudantes", acrescentaram. De acordo com o DCE, Caio esta detido pela Polícia Legislativa e até o momento não foi liberado.

A comissão aprovou, em votação simbólica o projeto de lei que institui mudanças no Novo Ensino Médio. O texto foi enviado pelo governo ao Congresso em outubro do ano passado e aprovado pela Câmara dos Deputados em março deste ano.

Agora, após aprovação na Comissão de Educação, o projeto segue para análise do plenário do Senado.

O Correio entrou em contato com o Senado sobre a retirada dos estudantes, mas até o momento não obteve resposta.

Confira a nota do DCE:

"Achamos que não tem cabimento um estudante membro do DCE da Universidade de Brasília ser agredido e preso na dita casa do povo por se manifestar contra o novo ensino médio. Na nossa opinião o novo ensino médio precisa ser revogado completamente pois a forma que ele é feito e pensando afasta os estudantes pobres das universidades e impede esses estudantes de se formarem criticamente enquanto cidadãos."



Veja o momento em que Caio foi retirado: