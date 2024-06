ME Maria Eduarda Lavocat

Henrique Silva, 20 anos, é eleito presidente da Ubes - (crédito: Yuri Salvador)

Durante o último Congresso da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (Conubes), foram realizadas as eleições da instituição. A votação, ocorrida no último domingo (16/6), elegeu, com 82,69% dos votos, Henrique Silva, 20 anos, que irá liderar a Ubes pelos próximos dois anos. Nascido e criado na região de Uruaí, periferia de Campos dos Goytacazes, o estudante de multimeios no Instituto Federal de São Paulo (IFSP) foi o primeiro membro da família a se envolver com a política.

“Eu entrei no Grêmio da minha escola a partir de uma luta que fizemos sobre a climatização das salas de aula. Logo, comecei a me envolver com o investimento e os recursos que chegavam à minha escola, que é ligada à rede estadual de ensino do Rio de Janeiro, e nunca mais parei. Após isso, iniciamos uma luta na minha cidade em defesa do passe livre, que foi cortado de repente. Fizemos uma grande mobilização; uma que me marcou bastante foi quando entramos no ônibus e não saímos até que ele levasse todos os alunos para a escola”, conta.

Metas

Sua história com a Ubes começou em 2019, quando Henrique foi representar seu Grêmio Estudantil no Encontro Nacional de Escolas Técnicas (Enet). Em 2020, começou a atuar no coração do movimento secundarista brasileiro e, em 2022, foi escolhido para ser o diretor de Escolas Técnicas da Ubes, cargo que exerceu durante toda a última gestão da entidade. Agora, como presidente, ele pretende dar voz aos estudantes e proteger o ensino público no Brasil.



“Minha urgência é enterrar de vez o novo ensino médio de 2017. Logo em seguida, estamos falando muito sobre proteger a escola pública no Brasil, garantindo que os projetos de militarização e privatização das escolas não prossigam. A escola pública é um patrimônio do povo brasileiro, um patrimônio dos estudantes, e temos que defendê-la com veemência. Como aluno de ensino técnico, esta vai ser uma pauta muito forte dessa presidência também”, detalha.

Compromisso

Segundo Henrique, um dos objetivos é chegar ao fim desses dois anos com mais de mil institutos federais, garantindo refeitório e alimentação para todos, com a campanha "IF sem fome". O novo presidente também pretende discutir sobre o passe livre e a importância do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). “O passe livre é uma pauta muito importante para garantir que todo mundo chegue à escola e não passe pelo que eu passei na minha cidade. Além disso, precisamos valorizar o Enem. Nos últimos anos, a taxa de inscritos caiu muito e eu quero fazer com que ele seja novamente uma possibilidade”, explica.

Garantir o acesso à educação também é uma prioridade para Henrique. “Um dos slogans da gestão é 'do asfalto à favela', que reflete nosso desejo de ampliar o acesso a escolas de qualidade. Queremos escolas com tecnologia, cultura e esporte tanto nas comunidades quanto nas áreas centrais das cidades”, conta.

Outro lema de sua presidência é “que a ponta do lápis chegue antes da ponta do fuzil". “Já não aguentamos mais ver notícias diárias sobre nossos colegas e amigos perdendo suas perspectivas ou até mesmo suas vidas. Eu sou do Rio de Janeiro e sei que essa é a realidade cotidiana da juventude. Precisamos fazer da educação uma possibilidade novamente. Quando dizemos que a ponta do lápis deve chegar antes da ponta do fuzil, queremos dizer que a educação deve vir antes da criminalidade e da violência policial. A educação tem que ser a primeira e única prioridade para os estudantes brasileiros”, afirma Henrique.

*Estagiária sob supervisão de Marina Rodrigues